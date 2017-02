Unos 200.000 usuarios en Estados Unidos se dieron de baja de Uber

Uber atraviesa su periodo más complejo desde su fundación hace casi siete años. No solo por alguna que otra batalla legal, sino por una campaña en la red social Twitter que le costó la pérdida de 200 mil usuarios, según publicó el diario The New York Times.La polémica explotó la semana pasada a raíz de un tuit de la cuenta oficial de Uber. En medio de una protesta de la asociación de taxistas de Nueva York contra la orden de inmigración de Trum, el servicio de transporte privado lanzó un mensaje donde aseguraban el servicio y que los precios se habían normalizado ante la demanda.Para colmo, el CEO de la compañía Travis Kalanick hasta ese entonces era uno de los 16 miembros al consejo asesor económico de Donald Trump, una condición que encendió aún más los ánimos. De inmediato, en la misma red social, los usurios de Uber se encolumnaron bajo el hashtag #DeleteUber (Borrate de Uber) para dar de baja su cuenta y desinstalar la aplicación de sus teléfonos.Finalmente, las protestas calaron hondo en el ánimo de Kalanick, quien el jueves presentó la renuncia indeclinable a su cargo en el Gobierno. "Unirse al grupo no significaba avalar al presidente o a su agenda, pero desafortunadamente ha sido malinterpretado como exactamente eso", expresó en su defensa.Se estima que 200 mil usuarios castigaron a Uber, una situación que fue bien aprovechada por su competidor Lyft. La app de transporte no solo ganó miles de nuevos usuarios, sino que también aseguró que aportaría un millón de dólares a la Unión de Estadounidenses por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés).