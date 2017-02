Ahora, Trump no descarta una acción militar contra Irán

"Nada está fuera de la mesa", aseguró Trump al ser consultado por periodistas, un día después de que su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, acusara a Irán de tener un "comportamiento desestabilizador en Medio Oriente".



El domingo pasado, Irán probó un misil de medio alcance que explotó tras recorrer unos mil kilómetros, y, el lunes, el movimiento rebelde chiita de los hutíes, apoyado por Irán, bombardeó con éxito una buque de guerra saudita en el mar Rojo.



El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní Bahram Qasemi explicó que el misil lanzado por Irán no puede transportar una ojiva nuclear y subrayó que la prueba no viola la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2015, aprobada en el marco del acuerdo nuclear firmado con el G5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia + Alemania).



No obstante, la Casa Blanca sostiene que el misil de mediano alcance lanzado el domingo es "inherentemente capaz" de ser utilizado para lanzar un arma nuclear, informó la agencia de noticias alemana DPA.



Mientras, Turmp consideró que Irán debería estar "agradecido" por el "espantoso" acuerdo nuclear sellado en 2015 con el G5+1 y recordó que Washington ya le había advertido sobre su política nuclear.



"Irán estaba listo para colapsar hasta que Estados Unidos le dio un salvavidas" a través de ese acuerdo, firmado en julio de 2015: "150.000 millones de dólares", subrayó el presidente, en referencia al levantamiento de las sanciones económicas que incluyó el acuerdo, entre ellas la liberación de los depósitos iraníes en bancos estadounidenses.