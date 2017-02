Chimpancés mataron a su macho alfa: expertos explicaron que "era algo tirano"

Los primates se juntaron para matar a golpes al ex líder del grupo, quien había regresado a la manada para recuperar su liderazgo.El nombre de la víctima de este ataque animal era Foudouko. "Era algo tirano", comentaron investigadores especializados en esta especie.Lo más tenebroso es qué hicieron con el cadáver: Foudouko se convirtió en la cena de sus ex aliados. "Habría sido excepcionalmente estresante, como se ha demostrado en otros chimpancés que experimentan aislamiento social", explican unos primatólogos en un informe publicado en el International Journal of Primatology.Según explicaron los profesionales, este acto se debe a "el alto nivel de competencia reproductiva masculina en Fongoli, junto con una baja densidad de población y una tasa extremadamente baja de interacciones intercomunitarias podría explicar el ataque a Foudouko".Además, agregaron: "El caso de Foudouko es también uno de los pocos registrados para los chimpancés de África Occidental, una subespecie caracterizada, junto con los bonobos, por tener relativamente pocas agresiones letales en comparación con la subespecie de chimpancés de África oriental".