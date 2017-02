Falleció la esposa del ex presidente de Brasil, Lula Da Silva

Marisa Leticia Rocco, esposa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, murió este jueves en San Pablo a causa de un accidente cerebro vascular (ACV) que sufrió hace más de una semana, anunció en el pleno de la Cámara Baja la diputada del Partido de los Trabajadores (PT) Benedita da Silva.



"Quiero anunciar el fallecimiento de la esposa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien nos ha autorizado para ello, y pedir un minuto de silencio en nombre de quien fue la primera dama de Brasil" entre 2003 y 2010, dijo la diputada.



Poco antes de la confirmación por parte de la legisladora, el propio Lula había publicado en su cuenta de Twitter que el estado de Marisa era "irreversible", y que la familia ya había autorizado la donación de órganos.



Rocco, de 66 años, quien fue internada en un hospital de San Pablo el pasado 24 de enero tras sufrir un ACV, estuvo desde ese día en coma inducido.



Tras el minuto de silencio cumplido en el pleno de la Cámara Baja, en Brasilia, los parlamentarios interrumpieron temporalmente la sesión, que está destinada a la elección de un nuevo presidente de ese órgano legislativo, para expresar su solidaridad con Lula.



Rocco era la segunda esposa de Lula, con quien contrajo matrimonio en 1973 cuando ambos eran viudos, y participó junto a su marido en la fundación del PT, en 1980, junto a un centenar de sindicalistas e intelectuales de izquierdas.



El titular del Instituto Lula, Paulo Okamotto, atribuyó el derrame cerebral a la "injusticia que vive la familia" pop}r las investigaciones hacia el ex presidente ordenadas por el juez Sergio Moro en la Operación Lava Jato.