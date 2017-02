Misterio por la desaparición de uno de los hombres más rico de China

Según la prensa hongkonesa, el hombre estaría siendo investigado por el hundimiento de las bolsas chinas en el verano de 2015.



La desaparición de Xiao, de 46 años y que ocupaba el puesto 32 de la lista Hurun con los hombres más ricos de China en 2016, está siendo investigada por la policía de Hong Kong después de que medios de la comunidad china en el exterior señalaran que agentes del régimen comunista lo habían interceptado en la ex colonia el pasado viernes.



Xiao es el fundador de Tomorrow Group, un conglomerado con negocios en sectores como la tecnología, las finanzas o la energía que tiene numerosos lazos con líderes comunistas, y que en 2014, por ejemplo, reconoció a la prensa estadounidense que se había ocupado de gestionar activos de la familia del actual presidente chino Xi Jinping.



Al principio de esta semana, se publicaron dos supuestos comunicados de Xiao en los que negaba su presunta detención y afirmaba que se estaba "recuperando en el extranjero", por lo que volvería a aparecer públicamente "tras el tratamiento", pero estas notas, a través de su cuenta oficial en la red social WeChat, fueron borradas.



Estas afirmaciones, además, contradijeron la versión de la policía de Hong Kong, quien confirmó que Xiao había cruzado la frontera de facto que existe entre la ex colonia y China, el pasado viernes.



Según el South China Morning Post, Xiao se encuentra en China continental y "ayuda en investigaciones" del derrumbe bursátil de 2015.



Se desconoce qué papel se le imputaría a Xiao en estos acontecimientos. Las autoridades chinas ya han apuntado contra varios inversores sospechosos de haberse servido de información privilegiada.



La semana pasada, un antiguo gestor de fondos de inversiones fue condenado a más de cinco años de prisión por manipulación de los mercados.



Según el diario mencionado, la investigación en curso tendría relación con la desgracia del ex jefe de contraespionaje chino, Ma Jian, acusado de corrupción. El ex vicedirector del Ministerio de Seguridad del Estado, a menudo apodado la"KGB china", fue expulsado a finales de diciembre del Partido Comunista tras la apertura de una investigación, en 2015.



Medios chinos dieron a entender que su desaparición está relacionada con la campaña anticorrupción en vigor en el continente, que, según sus detractores, sirve para atacar a los opositores políticos del presidente chino Xi Jinping.



La campaña, lanzada tras la llegada al poder de Xi, se ha llevado a responsables políticos y económicos por delante.



El multimillonario desaparecido habría actuado como corredor para la dirección china, según ciertas especulaciones. Algunos medios informaron, en cambio, que el financiero podría haber tenido relación con clanes políticos rivales.



Los rumores sobre la detención de Xiao se producen aproximadamente un año después de que cinco personas, todas ligadas a librerías y editoriales hongkonesas que vendían o publicaban libros críticos del régimen comunista chino, fueran detenidos en Hong Kong y llevadas a China.



Aquel turbio caso produjo grave preocupación por la intervención de autoridades chinas en un territorio como Hong Kong, donde no tienen jurisdicción, y avivó el temor a un aumento de la represión china sobre la ex colonia, donde existe mayor libertad de expresión y de prensa que en el régimen comunista.