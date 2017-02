Trump habría amenazado con enviar tropas estadounidenses a México

Donald Trump amenazó con enviar tropas estadounidenses a México para hacerse cargo de los "bad hombres", a menos que el ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para lidiar con ellos. Sobre esto reporta la agencia AP, citando un extracto de una llamada telefónica realizada el pasado 30 de enero entre los mandatarios de ambos países norteamericanos.



"Tienen muchos bad hombres ahí", dijo Trump a Enrique Peña Nieto, según reporta la agencia. "No están haciendo lo necesario para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo", añadió el presidente de EE.UU.



No se ha aclarado a quién se refería Trump con la frase "bad hombres", y tampoco se registró la respuesta correspondiente de Peña Nieto. Sin embargo, el mandatario estadounidense había utilizado tal expresión el año pasado durante su campaña presidencial, refiriéndose en ese entonces a drogadictos y narcotraficantes.



Sin embargo, un portavoz de la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios por parte de AP. El gobierno estadounidense no ha hecho públicos los detalles de la llamada, por lo que el extracto fue proporcionado a la agencia de noticias en condición de anonimato.



Otro reporte similar al de AP fue publicado por Aristegui Noticias, en el cual se indica que Trump humilló a su contraparte mexicano durante esta llamada telefónica.



México desmiente amenaza de Trump



Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana calificó dicho reporte como "puras falsedades", asegurando que se llegó a un acuerdo positivo y que "el tono fue constructivo" entre ambos presidentes. El vocero de la República mexicana desmintió por completo la supuesta amenaza de Trump.



"Confiando en la seriedad y el prestigio de AP, me permito hacer énfasis en que la información publicada esta tarde es errónea y no existen bases que puedan sustentarla", dijo en el comunicado Claudia Algorri Guzmán, directora de Comunicación de la secretaría.