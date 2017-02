EE.UU permitirá la entrada a 872 refugiados esta semana

El Gobierno de EE.UU ha emitido permisos de entrada esta semana a 872 refugiados, una excepción a la orden ejecutiva firmada del pasado viernes por el presidente Donald Trump, informó hoy Kevin K. McAleenan, director interino del Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés).



Estas excepciones se producen tras la decisión de Trump de suspender indefinidamente la entrada de los refugiados procedentes de Siria, por 120 días la del resto de refugiados y por tres meses a los ciudadanos con visado procedentes de Libia, Siria, Irán, Irak, Somalia, Sudán y Yemen, países de mayoría musulmana.



Esa medida de Trump generó caos en los aeropuertos estadounidenses durante el fin de semana y provocó numerosas manifestaciones de protesta en todo el país.



En declaraciones a la prensa, McAleenan explicó que se trata de personas cuyo refugio ya habìa sido aprobado y estaban listas para viajar. "Detenerlos causaría dificultades excesivas", afirmó



El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, insistió hoy en que la decisión de impedir la entrada de refugiados y de ciudadanos de países de mayoría musulmana no es "una prohibición de viaje, si no que es una pausa temporal". "Esto no es una prohibición de viaje a musulmanes. Es una pausa temporal que nos permite revisar el sistema de examen de refugiados y visados", explicó.



El nuevo secretario de Seguridad Nacional insistió en que la orden ejecutiva firmada el viernes por el presidente Donald Trump, que ha generado numerosas protestas dentro y fuera del país, busca proteger "las vidas de los estadounidenses".