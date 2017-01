Decreto antimigratorio: "No es una cuestión de religión", dijo Trump

En los accesos a la Casa Blanca resonaron el domingo consignas y cánticos de varios miles de manifestantes en apoyo a los ciudadanos de países musulmanes impedidos de ingresar a Estados Unidos por un decreto del presidente Donald Trump."El amor, no el miedo, es lo que da grandeza a Estados Unidos", repetía a coro una muchedumbre ubicada a buena distancia de la residencia presidencial, separada por altas vayas de alambre que cercan la avenida Pennsylvania."Este decreto está en verdad contra nuestros principios fundacionales y lo que dice la Constitución", dice Jeff Lockwood, un padre de familia de 44 años, rodeado de numerosos carteles en los que se podía leer "Los inmigrantes son Estados Unidos" o "¡Déjenles entrar!".También podían verse algunos gorros color rosa, símbolo de la marcha de las mujeres que reunió a millones de personas en Washington la semana pasada.Trump "dice que esto no es antimusulmán, pero es muy antimusulmán, sobre todo cuando dice que va a cuidar a los cristianos" en los países árabes, dijo indignada Khadija Shakour, una musulmana estadounidense que portaba un velo en la cabeza y un cartel que decía "No a la exclusión religiosa".Los numerosos manifestantes, que también enarbolaban reproducciones de la estatua de la libertad y banderas de Estados Unidos, están convencidos de que el decreto -que suspende el ingreso de ciudadanos de siete países musulmanes (Siria, Libia, Irán, Iraq, Sudán, Yemen y Somalia) y de los refugiados- burla los valores estadounidense."Mi familia judía es solidaria con refugiados musulmanes", escribió Tall Zlotnitsky, de 43 años, en un cartel que sostenían su esposa e hijo. "Llegué sin papeles a los Estados Unidos a los 12 años y me quedé. Estados Unidos me dio la oportunidad", explica.Cerca de 300 manifestantes también irrumpieron al final del día en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington, para apoyar a pasajeros bloqueados por el decreto firmado el viernes por Trump.Miles de personas protestaron también el domingo en la terminal 4 del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.Trump se manifestó, mediante su perfil de Facebook, para destacar que su decisión "no es una cuestión de religión" y que el ex presidente Barack Obama tomó una decisión similar durante su mandato."Aclaro que esto no es un veto a los musulmanes, como falsamente reportan los medios", dijo."Esto no es una cuestión de religión, es una medida sobre el terrorismo para mantener a salvo a nuestro país. Hay más de 40 países en el mundo con mayoría musulmana que no se ve afectada por esta orden. Gestionaremos visas a todos los países de nuevo, una vez que estemos seguros de haber revisado e implementado las mejores políticas de seguridad durante los próximos 90 días", dijo Trump.Antes, señaló que su país "es una orgullosa nación de inmigrantes" y que continuará "mostrando compasión a quienes huyan de la opresión", aunque señaló que seguirá haciéndolo mientras protege a sus propios ciudadanos y su frontera. "Mi política es similar a la que implementó el (ex) presidente Obama en 2011 cuando prohibió visas para refugiados de Irak por seis meses. Los siete países en la lista del decreto son los mismos países previamente identificados por la administración de Obama como fuentes de terrorismo", indicó el mandatario en su comunicado.