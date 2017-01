Chile: religiosos en retiro no quieren salir del área del incendio

A pesar del pedido de familiares y policías, dicen que no van a salir del sector.



Así lo informó el sitio Soy Chile, el cual señala que dos madres que presentaron un recurso de protección para que el grupo, abandone el lugar. Ello, porque sus hijos están participando de la agrupación que está desde el domingo en el camping de las ex aldeas SOS, ubicado en la ruta que une la localidad de Florida con Concepción.



De acuerdo a la denuncia de las mujeres, el grupo estaría compuesto por 200 personas y, la líder del grupo "Divino Maestro", les habría dicho a las personas que realizan el retiro, que no se preocuparan por el fuego ni los incendios, porque ellos iban a "trascender".



Lo que buscan con la acción judicial es que se obligue a este grupo espiritual a salir de la zona que se encuentra expuesta al incendio forestal. Carabineros ya acudió al lugar para tratar de evacuar al grupo, sin embargo, éstos no han querido moverse.



Mientras tanto se teme que las temperaturas suban: de 38 grados a más de 40 en algunas localidades, en la tercera ola de calor que enfrenta el centro de Chile (regiones VI, VII y VIII) sólo en enero. Esta condición, sumada a los vientos de unos 60 kilómetros por hora) y la humedad bajo el 30 por ciento, se conoce como 30-30-30 y es un factor clave para que los incendios se propaguen sin control.