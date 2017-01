"Parece que el mundo se está preparando para una guerra", alertó Gorbachov

La amenaza nuclear parece real una vez más (?) Las relaciones entre las grandes potencias han ido de mal en peor desde hace varios años. Librar al mundo de ese miedo hará que la gente sea más libre. Por ello debería ser un objetivo en común. Así otros problemas serían más fáciles de resolver



El último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, alertó que parece que el mundo "se está preparando para una guerra". Ve aterradora esa idea y pidió públicamente que Rusia y Estados Unidos se reúnan, junto al resto de jefes de Estado y la ONU, para declarar "inaceptable" una guerra nuclear.Gorbachov, que fue Premio Nobel de la Paz en 1990, escribió una columna de opinión en la revista Time donde mostró su preocupación por la "militarización de la política y la nueva carrera de armamentos". Dice que debe ser la máxima prioridad del mundo detener y revertir esa "ruinosa carrera" por ser un gran peligro.Mijail Gorbachov destaca que en la actualidad se lucha por "financiar las necesidades sociales esenciales de las personas, al mismo tiempo que el gasto militar es cada vez mayor". En esa misma línea opina que los políticos y líderes militares ahora tienen discursos "más bélicos y de defensa más peligrosos. Los medios de comunicación se unen a un coro belicista. Parece como si el mundo se estuviera preparando para la guerra".Para Gorbachov, la cooperación entre Estados Unidos y Rusia no debe limitarse a la lucha contra el terrorismo yihadista: "deben llegar a un acuerdo sobre los niveles de armas nucleares, los techos de las mismas y también sobre la defensa antimisiles y la estabilidad estratégica".La advertencia de Mijail Gorbachov: "Parece que el mundo se está preparando para una guerraEl ex presidente de la Unión Soviética recalca que deben ser Vladimir Putin y Donald Trump los que impulsen el cambio de tendencia, ya que controlan el 90% de los arsenales nucleares del mundo. "Tenemos que reanudar el diálogo político con el objetivo de tomar decisiones y acciones conjuntas", escribe en Time.Gorbachov aclara que las armas nucleares deberían servir solo para un propósito: "evitar la guerra". Aunque no se queda ahí y sueña con que el objetivo final sea "un mundo sin armas nucleares".