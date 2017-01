EE.UU analiza financiar el muro con arancel de 20% a las importaciones de México

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo este jueves que la propuesta de aplicar un impuesto del 20% a las importaciones de México es tan solo una de varias opciones que se discuten para pagar el muro en la frontera sur.Spicer indicó que el presidente Donald Trump aún no toma una decisión final sobre la manera en que Estados Unidos recuperaría los gastos del muro fronterizo que propuso.Spicer había dicho horas antes que Trump quería aplicar un arancel del 20% a todas las importaciones provenientes de México y pronóstico que ese gravamen generaría unos USD 10.000 millones al año.Les dijo a los reporteros a bordo del avión presidencial que Trump había platicado el plan con líderes del Congreso y que quería incluir la medida en un paquete de reforma fiscal integral.El planteo de esta medida surgió en una jornada caliente entre ambos países: Trump amenazó hoy con cancelar una reunión prevista con el presidente mexicano si el país azteca no estaba dispuesto a pagar por el "tan necesario" muro que quiere construir en la frontera, a lo que Peña Nieto respondió con la suspensión de su viaje a EEUU.Durante su campaña electoral, Trump insistió en que México absorbería el costo de la obra pese a las reiteradas negativas de Peña Nieto. Sin embargo, el presidente mexicano reiteró este miércoles que su país no costearía tal construcción. "Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", subrayó.Trump afirmó también este jueves en Twitter que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de USD 60.000 millones de dólares y agregó que "ha sido un convenio beneficioso para una sola de las partes desde el inicio de TLCAN, con grandes cantidades de empleos y empresas desaparecidas".Trump prometió en su campaña renegociar el tratado comercial suscrito con México y Canadá alegando que perjudica a los trabajadores estadounidenses.