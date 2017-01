Los kelpers le piden a Trump que construya un muro en Malvinas contra Argentina

Hi @theresa_may - can you pls ask @realDonaldTrump if he can build us a wall to keep Argentina out? Thanks. #Falklands — Falkland Islands (@falklands_utd) 26 de enero de 2017

Hi @theresa_may - can you pls ask @realDonaldTrump if he can build us a wall to keep Argentina out? Thanks. #Falklands — Falkland Islands (@falklands_utd) 26 de enero de 2017

El muro que Donald Trump ordenó comenzar a construir ayer en la frontera con México sigue dando que hablar, inclusive en las Islas Malvinas. Es que los kelpers le pidieron al magnate presidente de los Estados Unidos que levante otra pared, pero en las islas, para mantener afuera a los argentinos.En un mensaje cargado de ironía, tono habitual al que apela el grupo de isleños defensores de la ocupación del Reino Unido que se expresa en la cuenta de Twitter @falklands_utd, le piden a Theresa May, primer ministra británica, que le transmita a Trump su inquietud por un muro malvinense."Hola Theresa May puede por favor preguntarle a Donald Trump si puede construir un muro para mantener a la Argentina afuera. Gracias #Falklands", escribieron en las redes sociales.Luego fueron más ácidos y se burlaron de Argentina en un segundo mensaje de la economía del país y sus capacidades para afrontar los gastos de tamaña construcción."Pero no se preocupe, nosotros vamos a pagarlo. Argentina no se puede hacer cargo de un balde y una pala, menos de hacer un muro de verdad", lanzaron.Su mensaje llega luego de que Trump firmara ayer la orden para comenzar a construir 3000 kilómetros de muro en la frontera con México, una de sus grandes promesas de campaña, en busca de luchar contra la inmigración ilegal.La ironía se da, además, en medio del acercamiento entre Argentina y Gran Bretaña en una decena de políticas comunes, incluyendo un segundo vuelo a las islas, pero también tras un ataque vandálico al cementerio argentino en Darwin, que generó repudio tanto de Argentina como de Reino Unido.