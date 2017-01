Peña Nieto replicó a Trump: "México no pagará ningún muro"

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Internacionales Trump firmó el decreto para construir el muro en la frontera con México

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no crea muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.Prometió también asesoría legal por parte del Gobierno mexicano a las comunidades de mexicanos en el extranjero.El presidente mexicano criticó de esta forma las órdenes ejecutivas dadas este miércoles por su homólogo estadounidense, Donald Trump, que, además de lanzar la construcción de un muro en la frontera entre ambos países, anunció que se redoblarán las medidas contra los inmigrantes que considera ilegales."México ofrece y exige respeto", dijo el mandatario, subrayando que el país "refrenda su amistad con el pueblo de EE.UU. y su voluntad de llegar acuerdos con su Gobierno que beneficien a los mexicanos".