Confirmaron un caso de chikungunya en Uruguay

"Estamos en un estado de mayor alerta desde el punto de vista epidemiológico", advirtió Cristina Lustemberg, subsecretaria de Salud Pública de Uruguay. E insistió: "El riesgo en todo el país es muy alto".



La cartera analizó en lo que va del año 21 posibles casos de dengue autóctonos y todos dieron negativos. Importados, en tanto, no se detectó ninguno.



En lo que respecta a zika, se analizaron solo cuatro importados y dieron todos negativos. De chikungunya se estudiaron siete (todos importados), y se confirmó uno.



En 2016 no se habían detectado casos de chikungunya; sí hubo tres en 2015 (todos importados). En cuanto a dengue, hubo 13 en 2015 y 40 en 2016 importados, y 20 autóctonos en este último año. De zika, por último, hubo ocho pacientes con la enfermedad el año pasado.



El nivel de densidad de mosquito "se calcula midiendo el número de casas con presencia de Aedes aegypti, por sobre la cantidad de casas", precisó Lustemberg. El estudio se hace por manzanas. Si el resultado es un 1% el riesgo es bajo, si es menor de 8% es medio y mayor a esta cifra se considera alto.



La subsecretaria no dio a conocer los porcentajes de las zonas más afectadas del país, pues el estudio no está terminado, pero ya alertó que los primeros resultados develan que el riesgo es "muy alto".



Lustemberg manifestó que existe una serie de condiciones que llevan a que la cantidad de mosquitos crezca de manera exponencial y que esto requiere una "máxima alerta" por parte de la población, porque "el riesgo en todo el país es altísimo".



"A esto hay que sumarle todos los fenómenos climáticos, que hacen que cada vez haya más calor. Y las inundaciones que hubo el año pasado, que favorecen la creación de criaderos. También tenemos que tener en cuenta la alta densidad de turistas, que se esperan que sean tres millones, muchos de ellos de Brasil. Y la gran cantidad de uruguayos que viajan, de hecho los viajes a Brasil subieron un 40%", precisó.



Liliam Kechichián, ministra de Turismo, dijo, cuando se lanzó la campaña contra el dengue, que se cerraría 2016 "con más de tres millones de turistas, la mayoría argentinos y brasileños, pero también paraguayos, peruanos, chilenos, centroamericanos y europeos. Y en algunos de estos lugares están estas enfermedades".



La subsecretaria Lustemberg llamó sobre todo a quienes vuelvan de Brasil a usar repelente durante los primeros días que estén en país (ver nota aparte) y a hacer una consulta en caso de sentirse mal.



"Tenemos una vigilancia, hemos hecho acciones coordinadas con el Ministerio de Turismo y las intendencias, y tenemos a los equipos de salud capacitados y a los laboratorios prontos, pero estas enfermedades tienen una responsabilidad intransferible de la población. Son las personas las que tienen que evitar que se generen criaderos", precisó la jerarca.



Por otro lado, Lustemberg pidió "cuidado" a quienes ya tuvieron dengue en anteriores oportunidades, porque "hay diferentes serotipos y se contraen otra vez la enfermedad pueden tener consecuencias más graves".



También hizo especial énfasis en lo que respecta al zika, "por el riesgo que tiene para las mujeres embarazadas". En la anterior temporada hubo una epidemia de zika en Brasil, con más de un millón y medio de casos, y con una alta prevalencia en mujeres embarazadas y relacionado a niños con microcefalia (cuando el cráneo de los bebés no llega a crecer hasta su tamaño normal).



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya alertó que para esta temporada de verano más de 500 millones de personas, lo que corresponde a más de la mitad de la población del estado americano, corre con el riesgo de ser picados por el Aedes aegypti y de padecer dengue, zika o chikungunya.



Un informe de la Facultad de Ciencias planteó semanas atrás que el mosquito Aedes aegypti amenazaría a todo el país en el próximo verano. La mayor prevalencia la tiene en Montevideo, donde este podría tomar más del 62% del territorio. Los barrios más cercanos a la costa son los que están más expuestos, igual que la Costa de Oro y las capitales departamentales.



Después de Montevideo, los departamentos más propicios para recibir al Aedes aegypti son Canelones, con un 15%, Maldonado, con un 7%, y Colonia, con un 4%.



"Cuanto más densidad de población, mayor es el riesgo, entre otras cosas por la movilidad que puede tener el mosquito en esos lugares. No olvidemos que el Aedes suele trasladarse por los transportes públicos", dijo el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina.



El trabajo se hizo tomando en cuenta 56 variables ambientales que tienen que ver con la configuración espacial, la topografía, el clima (temperatura y precipitaciones), hidrología, uso del suelo, edafología (ciencia que trata de la naturaleza y condiciones del suelo en su relación con las plantas) y las actividades humanas.



"El estudio nos mostró que hay grandes extensiones donde éste puede llegar a presentarse", dijo el investigador y profesor de Geografía de la Facultad de Ciencias, Marcel Achkar, uno de los cuatro expertos que participó en la investigación. "La situación es preocupante", añadió el especialista.



Mientras que en 1958 el mosquito se había declarado erradicado en el país, como resultado de una serie de medidas coordinadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 1997 se registró una nueva aparición del Aedes aegypti en Colonia de Sacramento. Tras esto, el insecto se detectó en Paysandú, Fray Bentos, Mercedes, Maldonado, San Carlos y Punta del Este. Hoy está en todo el país.