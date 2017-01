La esposa del expresidente Lula de Silva tuvo un derrame cerebral

La esposa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Leticia Rocco, fue ingresada hoy en Sao Paulo tras sufrir un derrame cerebral, confirmó el hospital Sirio Libanés.



La mujer del exmandatario llegó al hospital en la tarde y se encuentra en una sala de emergencias, según dijeron a EFE fuentes del centro médico.



El médico Roberto Kalil Filho, el mismo que comandó el equipo que acompañó el tratamiento contra un cáncer en la garganta de Lula, dijo a periodistas que la ex primera dama pasó por un cateterismo de emergencia para contener la hemorragia.



Kalil Filho señaló que hace diez años a la esposa de Lula le fue diagnosticado un aneurisma, pero en la época la malformación de la vena cerebral no requería de cirugía.



El instituto dirigido por Lula, en tanto, informó a Efe que el ex jefe de Estado se encuentra junto a su mujer "desde el primer momento de la hospitalización".



Rocco, de 66 años, es la segunda esposa del expresidente y fue primera dama de Brasil entre 2003 y 2010.



La mujer de Lula ha sido denunciada en varias causas sobre corrupción y lavado de dinero recibido de la constructora Odebrecht, en el marco del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.



Efe.