Compró Nesquik y se encontró una bolsa de cocaína

El particular hallazgo confirmado por la Policía Nacional española se produjo después de las fiestas navideñas en la ciudad de Zaragoza, noreste de España, y fue adelantado hoy por el diario regional "Heraldo de Aragaón".



El hombre compró la lata de una conocida marca de cacao soluble entre otros alimentos. Al llegar a su casa le sorprendió ver el envase precintado, lo abrió y descubrió que entre el chocolate asomaba la bolsa con el polvo blanco, por lo que acudió de inmediato a una comisaría.





La Policía confirmó que se trataba de cocaína y la tasó en unos 13.000 euros (casi 14.000 dólares).



Hasta el momento no está claro el trasfondo de lo ocurrido, explicaron las fuentes policiales, aunque se da por hecho que la lata no salió de fábrica con la droga, sino que fue manipulada antes de llegar al supermercado.