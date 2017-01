Tiene 9 años y va a la escuela con su hermano de 2 porque no hay quién lo cuide

El niño filipino no tiene a nadie que cuide a su hermano menor pero no quiere abandonar la escuela. Como su madre falleció por un embarazo ectópico el año pasado y su padre tiene que salir a trabajar todos los días como carpintero, al chico no le quedó otra opción que llevar al pequeño al colegio.



Desde que la profesora Shyla Brillantes dio a conocer la historia a través de Facebook, mucha gente les ha ofrecido ayuda, según ABC News. Sin embargo, la docentes asegura que más que dinero, esa familia necesita comida y arreglar la situación escolar para que el pequeño no deje desatendido al bebé, pero tampoco abandone los estudios.



"El propósito principal de publicar la foto de Mateo y su hermano era sólo compartir su historia como inspiración para los demás", explicó la maestra luego de que la historia se viralizara. "Mi preocupación es el bienestar de mis alumnos que están teniendo problemas con su educación debido a la pobreza, la falta de orientación y la crianza de sus hermanos", agregó.



"Nos gustaría dar las gracias al gobierno local que tomó una acción inmediata para ayudar a la familia de Mateo después de leer mi publicación... agradecemos a todas las personas que han extendido sus brazos ayudando a nuestros alumnos", cerró.