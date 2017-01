La fortuna del gabinete Trump: Suman u$s 14,5 mil millones y poca experiencia

Los integrantes del Gabinete de Donald Trump, por lo menos los principales, se caracterizan por ser personajes poco tradicionales y algunos de ellos, al igual que el presidente, con poca o ninguna experiencia política. También se ven las caras de insiders de Washington que lo apoyaron durante su impetuosa candidatura, y unos cuantos republicanos que, distanciados del magnate por algunas de sus ofensas, se reconciliaron para ser parte de su administración.???En síntesis, el poder se concentra en manos de blancos, en su mayoría hombres y, también, en buena parte, muy ricos y muy conservadores. El gabinete Trump es el menos diverso y más elitista que tiene Estados Unidos en décadas. Solo dos mujeres tienen rango de ministro en su equipo. Por primera vez desde 1988, no habrá ni un solo un hispano en el gabinete. De los 15 puestos en el gabinete de Trump con rango de ministro, 13 son blancos. La única excepción la componen el nominado a secretario de Vivienda, Ben Carson, que es afroamericano, y su colega de Transporte, Elaine Chao, de origen taiwanés.???El gabinete de Trump vale su peso en oro, casi literalmente. El nuevo mandatario que hizo campaña clamando contra Wall Street y que prometía acabar con la corrupción en Washington, es seguido por un equipo que tiene una riqueza combinada de 14.500 millones de dólares. Aunque todos los presidentes de la era reciente han contado con multimillonarios en sus gabinetes, el de Trump bate récords. Es, según esta emisora, 30 veces más rico que la Casa Blanca de George W. Bush.???Entre sus miembros más acomodados, más allá del propio Trump: el subsecretario de Comercio, Todd Ricketts, cuya fortuna se valora en 5.300 millones de dólares; la secretaria de Educación, Betsy DeVos (5.100 millones); el secretario de Comercio, Wilbur Ross (2.500 millones); la directora de la Oficina de la Pequeña Empresa de la Casa Blanca, Linda McMahon (1.600 millones). El futuro jefe de la diplomacia, Rex Tillerson, tampoco puede considerarse desafortunado: acaba de recibir una indemnización de 180 millones de dólares de la empresa que dirigía, la petrolera Exxon Mobil.???- Mike Pence, vicepresidente, es cristiano, abogado y ex gobernador de Indiana. Presidirá el Senado.- Rex Tillerson, secretario de Estado. Tiene el puesto diplomático de mayor jerarquía de EEUU. Es el principal asesor en asuntos exteriores.- Jeff Sessions, fiscal general. Encabeza el Departamento de Justicia.- Mike Pompeo, director de la CIA. Es principal asesor del presidente y del Consejo de Seguridad Nacional, agencia extranjera y nacional.- Rick Perry, secretario de Energía. Ex gobernador de Texas. Será el responsable de la política energética de EEUU.- Wilbur Ross, secretario de Comercio. Es un inversionista multimillonario y un insider de Wall Street.- Steven Mnuchin, secretario del Tesoro.- John Kelly, en Seguridad Nacional. El ex general de 66 años, es considerado un halcón de la seguridad fronteriza.- Ryan Zinke. Secretaría del Interior. Fue comandante de las fuerzas de élite de la armada, los Seals.- James Mattis, en Defensa. El general de cuatro estrellas es un duro crítico de la política de Barack Obama para Medio Oriente.- Tom Price, secretario de Salud. Tiene una propuesta para sustituir el Obamacare, el plan de salud del ex presidente.- Elaine Chao. Transporte. Fue secretaria de Trabajo en el gobierno de George W. Bush.- Betsy DeVos. Educación. Es una gran crítica de las escuelas públicas.- Ben Carson, en Vivienda. El reconocido neurocirujano fue precandidato republicano a la presidencia.