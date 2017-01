Habló la modelo italiana rociada con ácido por su ex: "La vista se me nublaba"

Aunque hasta a su propia madre le resulte increíble, Gessica Notaro mantiene el buen humor y el optimismo. "Solo quiero recuperar la vista. No me importa si mi cara queda desfigurada. Con un ojo puedo ver y ya soy feliz", dijo la joven modelo italiana -ex finalista de Miss Italia- en su primera entrevista, luego de ser rociada con ácido por su exnovio cuando llegaba a su casa la semana pasada.



Notaro, de 28 años, está internada en el hospital Maurizio Bufalini de Cesana, al norte de Italia, y el agresor, Edson Tavares, de 29, está detenido. Se habían conocido mientras trabajaban en un acuario de Rimini y la relación duró tres años, pero el hombre nacido en Costa Verde no toleró la ruptura y comenzó a acosarla. Antes del episodio final había filtrado fotos íntimas de la modelo en las redes.



"Eras las once y cuarto de la noche cuando regresaba a casa con mi auto y en compañía de mi novio actual. Al llegar cerca de la barrera, nos saludamos y él se bajó. Cuando bajé yo del auto, me encontré con mi exnovio Eddy. Vi que tenía en la mano una botella de plástico, él estaba vestido de negro. Sin decir una palabra me lanzó el líquido y huyó. Lo seguí un poco, gritando de dolor, la cara me ardía y la vista se nublaba cada vez más. Confiaba en que todavía estuviera mi actual novio, pero ya se había ido. Corrí hacia casa y llamé por el portero a mi madre, que bajó en pijama. Le dije: ´Eddy me ha tirado el ácido´, y nos fuimos corriendo al hospital", contó al diario Il Resto del Carlino.



Hasta el momento Tavares negó la acusación y declaró que esta noche estuvo con unos amigos en un bar. Los investigadores, sin embargo, detectaron "lagunas" en su testimonio. Durante un allanamiento en su hogar encontraron siete ampollas de ácido.



"Lo adoptamos como un hijo"



La madre de la víctima, Gabriela Botturi, se refirió con amargura al exnovio de su hija. "Lo adoptamos como a un hijo, entró a formar parte de nuestra familia. Nunca me habría esperado nada parecido, después de todo el afecto que le hemos dado". También declaró que está soprendida con la actitud de su hija. "Es una chica increíble. Es ella la que nos levanta la moral, sin perder nunca el buen humor. Está contentísima porque ha vuelto a ver con un ojo".