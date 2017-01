Chile decreta "estado de catástrofe" por incendios en zona central

"Instruí al Ministerio del Interior que decrete zona afectada

por catástrofe y estado de catástrofe en territorios afectados por

incendios", señaló la presidenta Michelle Bachelet en su cuenta en

Twitter.

El decreto de estado de catástrofe regirá para las comunas de

Cauquenes y Vichuquen de la región del Maule y las provincias de

Cardenal Caro y Colchagua de la región de OHiggins, la más

afectada por los siniestros en los últimos días con 35.000

hectáreas, explicó el ministro del Interior, Mario Fernández.

"Esta resolución de la Presidenta de la República se sustenta

en la envergadura y gravedad que han alcanzado los incendios que

han asolado a esas regiones y comunas durante estos últimos días",

señaló Fernández.

Asimismo, se declaró "emergencia agrícola" para las zonas

afectadas, en donde productores rurales enfrentan pérdidas totales

en sus campos por el avance de las llamas.

La declaración de catástrofe y emergencia agrícola amplía la

ayuda estatal y aumenta el despliegue de equipos de emergencias en

las regiones atacadas por las llamas.

La semana pasada, el gobierno decretó "estado de excepción por

catástrofe" en la comuna de Valparaíso, quedando un jefe militar

al mando de la seguridad del lugar, luego de que un voraz incendio

destruyera unas doscientas viviendas el segundo día del año.

Esta mañana, el director de la Corporación Nacional Forestal

(CONAF), Aaron Cavieres, destacó que la seguidilla de incendios

forestales, que comenzó en noviembre, "es una situación rara

porque este año el período fuerte de incendios se adelantó dos

meses".

Las altas temperaturas que soporta la zona central de Chile,

que en enero ya sufrió varias olas de calor, han colaborado con la

propagación de las llamas provocando incendios de grandes

proporciones.

"Algunos brigadistas no habían visto incendio así en 50 años",

concluyó Cavieres.

El fin de semana pasado tres brigadistas murieron y otros tres

resultaron heridos de gravedad mientras combatían el incendio en

la comuna de Vichuquén, región del Maule.



-Acorralados por el humo-



Las imágenes de quebradas y cerros devorados por las llamas se

repetían este viernes en las televisoras locales, mientras nubes

de humo se concentraban en varios puntos de la región central,

incluido Santiago, una de las capitales con mayor contaminación de

América Latina.

Si respirar aire limpio en Santiago es una misión casi

imposible todo el año por su particular topografía, rodeada de

cerros y la Cordillera de los Andes, en el último mes el humo de

los incendios empeoró la situación, aunque sin ser aún un problema

para la salud de las personas.

"El monitoreo de consultas diarias de enfermedades

(respiratorias) se encuentra dentro de los parámetros normales

esperados para la fecha, no hay afectación obvia y directa que

preocupe por el momento", comentó el subsecretario de Salud

Pública, Tito Pizarro.

Al humo se suma este viernes en la zona central el asedio de

una ola de calor que llevó a las autoridades a declarar una alerta

meteorológica, que incluye recomendaciones como evitar hacer

ejercicio al aire libre y mantenerse hidratado.

AFP-NA.