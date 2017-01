Trump jura como presidente de EEUU: "Todo comienza hoy", expresó

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, participó hoy, junto a familiares y miembros de su futuro gabinete, de un servicio religioso en la Iglesia Episcopal de Saint John situada en las inmediaciones de la Casa Blanca, previo al acto de toma de posesión, que comenzará a las 11.30 (13.30 de Argentina) en el Capitolio.



Según la CNN, el pastor que presidió la misa tiene un largo historial de polémicos sermones. Se trata de Robert Jeffress, dueño de incendiarios comentarios sobre los musulmanes, los mormones, los católicos y gays.



El reverendo Robert Jeffress, es un bautista del sur, ha hecho campaña vigorosamente por Donald Turmp durante los últimos meses de la campaña y es miembros de la juta de asesores evangélicos del magnate. "¡Amos a este tipo!, dijo Trump sobre Jeffress.



Antes de la campaña, Trump, un presbiteriano, no tenía ningún contacto con el reverendo, que lidera la First Baptist Church en Dallas.



Para Jeffress según cuenta la CNN, el islam y los mormones son herejes "de un agujero en el infierno". También sugirió que la Iglesia Católica está perdida bajo las riendas de Satán, acusó a Obama de "pavimentar el camino" para el anti Cristo y hizo correr falsas estadísticas sobre la prevalencia del HIV entre los homosexuales, quienes --dijo-- tienen una "miserable y asquerosa" forma de vida.



Al salir de la Iglesia, Trump, junto a su esposa, Melania, y el vicepresidente electo, Mike Pence, se dirigieron a la Casa Blanca para tomar un té con la familia del presidente saliente, Barack Obama.



Luego, Obama y Trump partirán juntos hacia el Capitolio para el acto de posesión, la ceremonia principal del traspaso de mando, que estará marcada por la ausencia de uno de cada tres congresistas del Partido Demócrata, que rechazan las políticas que el multimillonario prometió implementar, según informó la cadena CNN.



Trump y Pence prestarán juramento entre las 11.30 y las 12.30 (las 13.30 y las 14.30 de Argentina, respectivamente) ante el Juez de la Corte Suprema John G. Roberts.



"Todo comienza hoy"



"Todo comienza hoy", tuiteó Donald Trump, a pocas horas de su investidura como nuevo presidente de Estados Unidos.



"Los veré a las 11:00 A.M. para la juramentación. ¡EL MOVIMIENTO CONTINÚA - EL TRABAJO COMIENZA!", agregó el magnate republicano a sus más de 20 millones de seguidores en su red social favorita.



La recepción de Obama



El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en la Casa Blanca a su sucesor Donald Trump, con quien comparte un té antes de la ceremonia oficial de investidura que marcará la transferencia de mando.



Obama y su esposa Michelle recibieron a Trump y Melania en la pequeña escalinata de acceso a la Casa Blanca, y todos posaron brevemente para fotógrafos antes de ingresar al recinto.



Posteriormente, Obama y Trump irán juntos en una limusina hasta el Capitolio, escenario de la toma de juramento del nuevo presidente.



Poco antes de la llegada de Trump a la sede presidencial, Obama fue visto ingresando por última vez al Salón Oval, donde dejó una carta sobre el célebre escritorio utilizado por los presidentes estadounidenses desde el siglo XIX.



Es tradición que los mandatarios salientes dejen una nota personal para su sucesor en el escritorio donde son adoptadas tantas decisiones trascendentales para Estados Unidos y el mundo.



Trump y Melania iniciaron la jornada con un oficio religioso en la pequeña iglesia episcopal de San Juan, abierta en 1816 y separada de la Casa Blanca por la Plaza Lafayette.



Desde las primeras horas de la mañana decenas de miles de personas aguardaban pacientemente al enorme espacio preparado delante de las escalinatas del Capitolio para acompañar la investidura del 45º presidente.



Además de las gorritas rojas con letras en blanco ("Devolver la grandeza a Estados Unidos") era posible ver también a miles de personas con gorros de lana color naranja y simplemente el número 45, en referencia a Trump.



Las fuerzas de seguridad dispusieron de kilómetros de vallas en el centro de la capital estadounidense.