Video: Recibió 32 puñaladas de su ex y se casará con el hombre que la salvó

Todo comenzó - según relató esta joven estadounidense ? cuando su novio de la secundaria cambio de actitud cuando ella decidió ir a la Universidad. "Se volvió muy celoso. Me infravaloraba y no quería que tuviera éxito", relató la joven al Mirror, y añadió: "Me mentía y, si me enfrentaba a él, le salía un temperamento explosivo".Después de varias discusiones y hasta amenazas de quitarse la vida, el joven la agredió y ella lo denunció a la Policía. Aunque la relación estaba terminada, en enero de 2012 su exnovio llamó a Melissa y le pidió encontrarse para hablar, a lo que ella accedió para pedirle que la dejara en paz."No hice caso a mi intuición que me decía que me estaba equivocando y cometí el error más grande de mi vida", lamentó la muchacha, quien contó que fue al encuentro con "mi spray de pimienta y mi teléfono pensando que me podría proteger si lo necesitaba".Al verse, Melissa pensó que su ex la iba a abrazar pero, en lugar de eso, sacó una navaja y empezó a apuñalarla.Una pareja que pasó por el lugar vio la escena y avisó a la Policía. Los agentes llegaron mientras el agresor buscaba en su auto un cuchillo más grande.Tras detenerlo, y con Melissa desangrándose en el suelo, llamaron a los servicios de emergencia que la trasladaron hasta el hospital en un helicóptero.La joven fue sometida a operaciones y transfusiones de sangre que le salvaron la vida, aunque el nervio facial le quedó dañado y le paralizó el lado derecho de la cara.Tiempo después, la chica comenzó a dar charlas para ayudar a otras víctimas de la violencia de género y, durante un encuentro en octubre de 2012, se cruzó con Cameron Hill, uno de los bomberos del equipo de emergencias que la había atendido tras el ataque.Ambos intercambiaron sus números de teléfono y comenzaron las citas que llevaron a una relación amorosa.Finalmente, durante un partido de béisbol, Cameron le propuso matrimonio. Melissa aceptó inmediatamente. Por estos días, están en plenos preparativos para la boda que celebrarán en abril.