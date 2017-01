Habló el ex manager de Schumacher: "Es hora de contar la verdad"

Willi Weber, ex manager de Michael Schumacher durante la etapa del alemán en Ferrari, se desmarcó de la versión oficial de la familia que apuesta por un absoluto silencio respecto a su estado de salud del piloto.



Durante una entrevista con la revista Bunte, Weber reclamó que se cuente la verdad sobre el estado de salud del piloto. "He peleado mucho tiempo porque la familia de Schumacher no está contando la verdad, pero es como ir contra un muro, no cuentan la verdad", dijo.



El ex manager reconoció que no pierde la esperanza sobre una hipotética recuperación del alemán. "A veces, cuando estoy en mi casa y suena el teléfono, pienso que es Michael y que me va a preguntar cómo estoy", comentó.



Con siete títulos y 91 victorias en Grandes Premios, Schumacher es el piloto más exitoso de la historia de la F1. El estado de salud del alemán, de 47 años, sigue siendo una incógnita a tres años del accidente de esquí que sufrió.



Schumacher chocó contra una roca el 29 de diciembre de 2013 en los Alpes franceses mientras esquiaba. Tras varios meses en coma, el alemán afronta una lenta recuperación en su casa en Suiza después de las graves lesiones en la cabeza que sufrió en el accidente. Desde entonces, no se lo volvió a ver en público.