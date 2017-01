Tres sismos sacudieron en una hora el centro de Italia

Un terremoto de magnitud 5,3 en la escala Richter se produjo en el centro de Italia a las 10.25 hora local (9.25 GMT) y se sintió en las regiones de Lazio, Los Abruzzos y Las Marcas y también en Roma.



El epicentro al parecer se detectó en la misma zona en la que se produjo el devastador terremoto del 24 de agosto que causó 298 muertos, así como los sismos del 30 de octubre que no produjeron víctimas pero sí numerosos daños materiales.



El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 9 kilómetros, añadió el Instituto de Geofísica y Vulcanología italiano.



Por el momento no se tiene constancia de que se hayan producido daños personales. Las carreteras provinciales que unen las zonas afectadas fueron cerradas para controlar los posibles daños. Además, fue evacuado el metro de la capital italiana, de acuerdo a la informado por el diario La Reppublica.



La empresa Atac, encargada de gestionar el transporte público en Roma, señaló en un mensaje en Twitter que el servicio en las líneas de metro A y B ha sido suspendido y se han puesto autobuses a disposición de los ciudadanos.



El servicio permanecerá interrumpido hasta que se realicen las comprobaciones pertinentes, añadió el ente.



La provincia de L'Aquila sufrió un devastador terremoto el 6 de abril de 2006 en el que murieron 308 personas. También se registraron otros dos fuertes temblores el pasado 30 de octubre, en la localidad de Norcia, que no produjeron víctimas pero sí numerosos daños materiales.

Réplicas



En una hora, otros dos violentos sacudones, uno a las 11.14, de 5.7 grados, y otro 20 minutos más tarde, siempre en la misma zona del centro de Italia, volvieron a sentirse muy fuerte en la capital. Varios colegios de la capital fueron evacuados. En la región de Los Abruzzos también fue detenido el servicio de trenes.



Debido a la cantidad de nieve caída en los últimos días en localidades como Amatrice, la más golpeada por el terremoto de agosto pasado, los socorristas tenían dificultades para evaluar los daños.