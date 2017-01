México: Tiroteo en Playa del Carmen deja cinco muertos en festival de música

Un tirador abrió fuego esta madrugada en un boliche del resort turístico mexicano de Playa del Carmen, durante una fiesta electrónica. Según las primeras informaciones hay cinco muertos.Imágenes subidas a las redes sociales muestran a la gente huyendo del lugar en pánico.

Los hechos ocurrieron en la disco Mexico Blue Parrot Playa Bar/club, siempre según testigos.Un hombre armado abrió fuego a través de una ventana, pasadas las dos de la mañana. Las primeras informaciones hablan de cinco muertos, pero no se sabe aún cuánta gente hay herida.El club era uno de los tantos locales que anoche desarrollaban festivales de BPM (beats per minute, pulsos por minuto) o música electrónica.Los medios de noticias locales sugieren que el tiroteo está conectado con la guerra entre bandas de narcotraficantes que operan en el área. Pero otras versiones no descartan que se trate de "un posible ataque terrorista".

El DJ Scottish DJ Jackmaster, cuyo nombre real es Jack Revill, tuiteó alrededor de las 3 de la mañana una advertencia: "quédense en sus malditos hoteles"."Alguien entró al club en Playa del Carmen y abrió fuego. 4-5 muertos y varios heridos. Quédense en sus malditos hoteles si están aquí en el BPM", escribió el DJ."Aparentemente alguien también disparó en otro club cercano", agregó.Un segundo tiroteo habría ocurrido en el Club La Jungla, donde también se desarrollaba una fiesta de BPM.