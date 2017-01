Para Trump, hay un "nuevo clima" en la Argentina desde la llegada de Macri

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el jueves con varios expertos de América Latina para conocer más de cerca la región. Argentina fue uno de los tres ejes del encuentro, en el que el magnate reconoció su interés y el "nuevo clima" que se vive en el país.Entre quienes se reunieron con Trump en Nueva York, a puerta cerrada, estaban el ex subsecretario para asuntos públicos del Departamento de Estado, David Duckenfield; el experto en temas hispanos de Estados Unidos Freddy Balsera; el antiguo asesor de Trump en Florida Carlos Giménez, y el ex embajador de Guatemala en Washington Julio Ligorría.Según, Trump se mostró interesado cuando se habló de los cambios que surgieron en la relación entre Argentina y los Estados Unidos a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente y la visita de su par Barack Obama al país.Mientras, Balsero -un asesor y estratega demócrata- le dijo aque Trump "considera que Argentina es un eje muy importante de la política de Estados Unidos para América Latina"."A los argentinos y venezolanos los conozco bien, todos pasan por mi Club", habría dicho el mandatario, según reconstruyeron los presentes.Justamente Venezuela fue otro de los temas que se habló, además de los llamados "niños no acompañados", es decir, los inmigrantes menores de edad que se instalan en los Estados Unidos porque huyen de sus países.