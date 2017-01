Mujer mantuvo a su pequeño hijo encerrado el baño, por al menos un año

Brandy James mantuvo a su hijo, quien ahora tiene 12 años, en un baño ubicado en la parte superior de su casa en Toquerville, Utah, por tal vez hasta dos años. Cuando lo encontraron, el menor estaba tan gravemente desnutrido que solo pesaba 13,6 kilogramos.



Las condiciones, como se establece en una acusación, son verdaderamente indignantes: el inodoro estaba tan lleno de materia fecal que no parecía haber ningún rastro de agua al interior. La puerta se cerraba desde afuera y los interruptores de luz estaban cubiertos con cinta adhesiva en la parte de apagado, de tal manera que no se pudieran prender. Así que es muy probable que el niño estuviera a oscuras todo el tiempo.



El pequeño estaba tan débil cuando fue descubierto que no habría podido levantarse y quitar la cinta adhesiva por su propia cuenta.



Además, en la ducha se encontraron latas vacías de frijoles y una cuchara. El desagüe también estaba cubierto con cinta.



"He visto las imágenes. Son espantosas", le aseguró el alguacil del condado de Washington, teniente David Crouse a la afiliada de CNN KSL. "He visto otras cosas horribles, pero esta es una de esas que nunca olvidaré. Me gustaría no haberla visto", añadió.



Crouse también reveló que se había instalado una cámara dentro del baño para que la madre pudiera controlar al niño desde su celular. También había un monitor de bebé, a través del cual ella le daba instrucciones, pero el menor no podía responder. El peor caso que se ha visto El padre encontró al niño "tendido en el suelo con una manta" este domingo en la casa de James y de inmediato lo llevó al hospital. Crouse explicó que la pareja está casada, pero se separaron.



Un médico de la sala de urgencias en el Centro Médico Dixie Regional aseguró que "es el peor caso de malnutrición que he visto".



Los doctores añadieron que la "víctima estará hospitalizada por lo menos tres semanas para poder sanarlo y lograr una condición saludable", según lo registró el comunicado oficial.



James, la madre, le dijo a las autoridades que a veces, cuando salía de la casa, encerraba a su hijo por su propia seguridad. También reclamó que él "quería dormir en este baño", a pesar de las condiciones miserables. Fue acusado con el cargo de abuso de menores. Todavía no es claro si la mujer ya contrató a un abogado.



El niño no había asistido a la escuela en tres años, informó Crouse. Tiene dos hermanos que también viven en la casa. Ninguno de ellos muestra ningún signo de abuso.