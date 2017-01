La advertencia de China a Trump: prepárense "para un enfrentamiento militar"

Foto: La isla Taiping

La prensa oficial china advirtió que si el gobierno del presidente electo Donald Trump sigue desafiando al gigante asiático, en especial respecto del Mar de la China Meridional, tanto Beijing como Washington "deberían pensar en prepararse para un enfrentamiento militar".



"Como Trump todavía debe jurar su cargo, China ejerce prudencia cada vez que los miembros de su equipo expresan puntos de vista radicales, pero EE.UU. no debería pensar que Beijing tiene miedo de sus amenazas", señala en un editorial el diario Global Times, del mismo grupo editorial que Diario del Pueblo.



El artículo del Global Times, conocido por su firme patriotismo chino y su relación directa con el Partido Comunista, llegó como respuesta directa a las alusiones que el secretario de Estado designado por Trump, Rex Tillerson, hizo ante el Senado anteayer, dando a entender que Washington no permitiría a China acceder a las islas del Mar de China Meridional que reclaman países vecinos.



"Tillerson haría bien en ponerse al día en estrategias nucleares si quiere que una potencia nuclear (en referencia a China) se retire de sus propios territorios", amenazó.



China se disputa la soberanía de ciertos archipiélagos del Mar de China Meridional como las Spratly o las Paracel con otros países de la región, como Filipinas o Vietnam. De cualquier manera, el conflicto parece haberse enfriado con la llegada a la presidencia filipina de Rodrigo Duterte, partidario de más diálogo con Beijing y no con Washington.



"Justo en el momento en que Filipinas y Vietnam intentan mejorar sus relaciones con China, las palabras de Tillerson no podrían ser más irritantes", se explaya el Global Times, quien a lo largo del año pasado ya publicó numerosos artículos críticos de Trump.



Sin embargo, el Global Times dejó abierta la posibilidad de que las palabras de Tillerson, "las más radicales que EE.UU ha emitido hasta ahora" sobre la cuestión del Mar de China Meridional, solo hayan sido sólo un gesto de cara a su nombramiento, para mostrarse como un político firme hacia Beijing.



Pero el China Daily también agitó el espectro del conflicto termonuclear. Si las ideas del futuro secretario de Estado se pusieran en práctica "en el mundo real", iniciaría el camino "hacia una confrontación devastadora entre China y Estados Unidos".



En tanto, en un plano mucho más concreto, China acordó con Rusia una serie de medidas -no precisadas- contra el previsto despliegue del sistema antimisiles THAAD estadounidense en Corea del Sur, informó la agencia Xin Hua.



Entre otras capacidades técnicas del sistema THAAD, su radar de banda X puede adentrarse en territorios de China y Rusia. Por ello, China y Rusia urgieron de nuevo a Washington y Seúl a poner fin al proyecto para desplegar ese sistema antimisiles en territorio surcoreano.



Las "contramedidas" estarían dirigidas "a salvaguardar los intereses de China y Rusia y el equilibrio estratégico de la región", según dijo una declaración emitida al final de una reunión bilateral, celebrada en Moscú, sobre seguridad.



Para Beijing y Moscú, la presencia del THAAD en suelo surcoreano afecta sus intereses estratégicos y modifica el equilibrio entre las grandes potencias.



EE.UU. y Corea del Sur anunciaron en julio pasado un acuerdo para instalar el sistema antimisiles tras las últimas pruebas de cohetes y ensayos nucleares de Corea del Norte.