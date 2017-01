Privacidad: Descubren que los mensajes de WhatsApp pueden ser interceptados

Los mensajes enviados vía WhatsApp no son seguros y pueden ser leídos por Facebook, dueña del servicio de mensajería instantánea, de acuerdo a una investigación publicada este viernes por el diario británico The Guardian.Según el informe, el cifrado "puerta a puerta" contiene una "puerta trasera" (una secuencia oculta en el código de programación que permite acceder al sistema) que permite a la empresa de Mark Zuckerberg acceder al contenido de los mensajes de sus más de mil millones de usuarios.Activistas de la privacidad dijeron a The Guardian que la vulnerabilidad es una "gran amenaza a la libertad de expresión" y advirtieron que puede ser utilizada por agencias gubernamentales para espiar a los usuarios, que creen que sus mensajes son seguros.Es que WhatsApp ha hecho de la privacidad y la seguridad un caballito de batalla y se convirtió incluso en una herramienta de comunicación para activistas, políticos y diplomáticos.