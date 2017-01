Gasolinazo: Insta en video al pueblo mexicano a saquear casas de políticos

Otras tomas

Un video difundido a través de las redes sociales muestra a un hombre encapuchado y con lentes oscuros, escoltado por otra persona con un fusil y también con el rostro cubierto, que insta al pueblo mexicano a revelarse contra el 'gasolinazo' y a saquear las casas de los políticos responsables del aumento del precio de los combustibles."Lo único que han venido haciendo hasta ahorita es afectar al mismo pueblo, al dueño de la gasolinera, a la persona que iba a su trabajo y encontró cerrada la vialidad y ya no llegó, a aquel que vive de ese sueldo", manifestó el hombre, quien incluso insta a "quemar las viviendas" de las autoridades."Si quieres quemar algo, robar algo, batalla un poco y consigue la dirección de los políticos locales, en tu estado. A ellos sí puedes quemarle inclusive su casa, puedes robar su televisión, su sala, comedor, refrigerador, porque al fin de cuentas todo lo que tienen es tuyo", agregó en el video.El denominado 'gasolinazo' recibe su nombre del aumento aplicado este mes al precio de los combustibles de entre 14 % y 20 % en México, lo que desató una ola de protestas contra el Gobierno, que incluyó manifestaciones, reclamos en los peajes y saqueos a comercios, por los que centenares de personas fueron detenidas y algunas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.Además de las viviendas de los políticos, el encapuchado se refirió a las oficinas gubernamentales y pidió que si esos lugares son tomados, que sea de "utilidad para la gente", reflejó el sitio Proceso.En el caso de las cabinas de peaje, instó a no lastimar a los trabajadores ni a interrumpir el tránsito. Para estos casos, sostuvo, lo que se debe hacer es liberar los pases para que la gente "no pague ni un solo peso". "De esa manera vamos a afectar al Gobierno, es lo que queremos que se logre, que ya dejen de saquear al país, que no se llenen el bolsillo de dinero con nuestros impuestos", continuó.Los diputados y los senadores no podían quedar fuera de esta proclama, por lo que el encapuchado anunció que van a juntar firmas para que no cobren bonos de entre 300.000 y 400.000 pesos "por debajo de la mesa". Además, propuso que "se les rebaje el sueldo al de una persona común y corriente, para que sepan realmente lo que es ganar su dinero con el sudor de su frente".Por último, dedicó un párrafo al presidente, Enrique Peña Nieto, a quien pretende destituir. "Que la política sirva realmente al pueblo, no con discursos mentirosos, sino con acciones", concluyó. Fuente: (RT).-