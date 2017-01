Según Assange, el presidente de Brasil fue informante de WikiLeaks

El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres, afirmó que el presidente brasileño, Michel Temer, operó como informante de Estados Unidos a cambio de favores políticos y sostuvo que Brasil fue el país latinoamericano más espiado por Washington a raíz de su potencial económico y petrolero.



Además, en diálogo con un portal brasileño, Assange sostuvo que las manifestaciones contrarias a la destituida presidenta Dilma Rousseff estuvieron alentadas por "robots" en las redes sociales que trabajaron para estimular las protestas, "algo que en América Latina no ocurre sin apoyo estadounidense".



"Temer tuvo reuniones privadas en la embajada estadounidense en las cuales les pasó cuestiones de inteligencia política y de discusiones de las dinámicas políticas en Brasil. Eso no permite decir que es un espía pago por el gobierno estadounidense, no hay pruebas de eso. Hablamos de algo más, de construir una relación para intercambiar información y tener apoyo político", dijo Assange.