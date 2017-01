La Amazonia brasileña registró la mayor tasa de deforestación en siete años

Histórico

La tasa de deforestación más baja en los últimos 20 años en la Amazona fue registrada en 2012. Luego, hubo aumentos sucesivos y pequeñas disminuciones. "La deforestación en este período equivalente a la caída de 128 canchas de fútbol por hora de bosques", alertan desde el organismo ambiental de Brasil.Entre agosto de 2015 y julio de 2016 (calendario oficial para la medición de la deforestación), la Amazona perdió 7.989 kilómetros cuadrados (km²) de bosque, la tasa más alta desde el año 2008, según un relevamiento del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazona (IPAM) a partir de datos oficiales dados a conocer por el gobierno federal a finales del año pasado.La deforestación en este período equivalente a la caída de 128 canchas de fútbol por hora de bosques, indica el IPAM. El perfil de la tierra de los responsables de la devastación tuvo poca variación en los últimos años: la mayor caída se produjo en propiedades privadas (35,4%), seguidos de los asentamientos (28,6%), terreno público no destinadas y áreas sin información catastral (24%), y las unidades de conservación, que registraron el 12% de toda la deforestación verificada en los 12 meses analizados.De acuerdo con un panorama de desforestación de Amazona en 2016, los Estados que registraron mayor aumento de la tasa de desmonte fueron Amazonas, Acre e Pará, con un incremento de 54%, 47% e 41%, respectivamente. En números absolutos, el estado que mas desforestó fue Pará, con 3.025 km² de bosques al menos, seguido de Mato Grosso, que perdió 1.508 km² de vegetación, y Rondônia, con 1.394 km² de derrumbadas de bosques. Los tres Estados responden por 75% del total desmatado en 2016.Según el relevamiento del Ipam, publicado por el portal brasileño Zero Hora, el ranking de 10 municipios que lideran la desforestación en la Amazona permanece prácticamente inalterado en los últimos años. Cinco municipios de la lista de Pará: Altamira, São Feliz do Xingu, Novo Repartimento, Portel y Novo Progresso. En el ranking también están dos municipios amazonenses: Lábrea y Apuí, dos de Rondônia: Porto Velho e Nova Mamoré, y una de Mato Grosso: Colniza, que lidera los desmontes en el Estado por lo menos, cuatro años.El estudio señala la necesidad de participación de la sociedad en el control de la deforestación "con una nueva estructura de las acciones de comando y control, la creación de una agenda positiva de incentivos para la eficiencia de la producción en las áreas ya deforestadas y más apoyo para los que quien mantiene activo sus boques, ya sea por la participación del mercado y el sistema bancario que controle la deforestación".Desde 2004, la desforestación en la Amazona fue reducido en más de un 70%, fue el segundo pico mas alto de la historia de monitoreo del bioma natural, con 27.772 km². De 2009 a 2015, la tasa de tala se mantuvo estancada en un nivel promedio de 6.080 km ² por año. En 2012, se registró la tasa de deforestación más bajo de los últimos 20 años en la Amazonía, con 4.571 kilómetros cuadrados. Sin embargo, después de esa fecha, la deforestación presentó un escenario de sucesivos incrementos y disminuciones pequeñas.