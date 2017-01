Indignante: Policías se sacaron foto frente a una casa que se quemaba en EEUU

Dos agentes de policía de Long Island (estado de Nueva York) causó indignación después de tomarse sonrientes una fotografía delante de una casa en llamas. La vivienda quedó completamente destruida tras un incendio este jueves, informa la cadena local NBC 4 New York.

Did these cops take a SELFIE in front of a raging house fire? Neighbors slam police officers for 'disgusting'? https://t.co/MHWH949RyN pic.twitter.com/ookVQjHsrV — Jenny 4 Trump (@Love_The_Way12) 6 de enero de 2017

"El contenido de este video es muy preocupante para el Departamento y actualmente está bajo investigación", señaló el comisionado de policía del Departamento de Policía del Condado de Nassau, Thomas Krumpter. "Si se descubre que estos oficiales violaron las reglas y regulaciones del Departamento, serán apropiadamente disciplinados", agregó.Su acto, grabado en video, causó indignación entre los residentes de la zona, que describieron su conducta como "asquerosa". "Es asqueroso, no me gusta porque no muestra preocupación por la gente del vecindario", ha señalado un vecino. "Gente del barrio acaba de perder su casa y usted viene a tomarse 'selfies'", resaltó.El propietario de la vivienda, un sargento de la Policía de Nueva York, dijo que no cree que los oficiales hicieran algo malo. "No me siento ofendido", señaló.