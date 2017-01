Pese a los problemas mentales, el FBI le permitió al atacante portar un arma

Tras pelear en Irak, Esteban Santiago fue al FBI a denunciar que "una agencia de inteligencia de EEUU controlaba su mente", las autoridades decidieron que el joven estaba bien.El joven estadounidense que mató a cinco personas en el aeropuerto de Fort Lauderdale, se acercó al FBI a denunciar "que una agencia de inteligencia de Estados Unidos controlaba su mente", sin embargo, tras someterlo a un examen psicológico, las autoridades decidieron que se encontraba bien, según reconoció el FBI.Esteban Santiago confesó que viajó a Fort Lauderdale para cometer esa masacre, según la denuncia penal filtrada este domingo por la cadena de noticias CNN. Sin embargo, la lupa ahora quedó puesta sobre el FBI y su decisión de no calificar al joven veterano como una persona con problemas mentales, lo que hubiese significado que recibiera un tratamiento psicológico y le fuera prohibido comprar y portar armas.El hermano del atacante, Bryan Santiago, habló con el canal de noticias en español Telemundo desde Puerto Rico y contó que el FBI mantuvo a Esteban cuatro días bajo observación psicológica."Cuatro días para un tipo que entra al FBI y dice esas cosas...Entró al FBI y dijo que escuchaba voces, que la CIA le decía que tenía que unirse a ISIS", denunció Bryan Santiago.El ex subdirector del FBI, Tom Fuentes, explicó a CNN, que el atacante es un ejemplo de "un caso que se cuela en las grietas" del sistema."No fue condenado de un crimen y no fue declarado mentalmente inestable", así que las autoridades no tenían bases legales para retenerlo ni quitarle definitivamente su arma.