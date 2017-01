Vacaciones 2017: Las doce preguntas más frecuentes antes de viajar a Brasil

"Argentina es el principal emisor de turistas para Brasil y las altas expectativas para el verano superan el éxito de las últimas temporadas", destacó el Instituto Brasilero de Turismo (Embratur), por lo que difundióy para que puedan disfrutar sin inconvenientes las vacaciones en el país vecino.En base a las preguntas más frecuentes recibidas por parte de los turistas, especialmente los argentinos, se decidió brindar una visión general como referencia para uso del viajero (www.visitbrasil.com/es/informacoes-essenciais) y responder 12 interrogantes.La experiencia muestra que los períodos más críticos en los puestos de frontera ocurren alrededor de los cambios de quincena y los fines de semana. De ser posible, el viajero debería evitar cruzar la frontera en esas fechas.El ciudadano argentino (nativo, por opción o naturalizado) deberá ingresar a Brasil con uno de los siguientes documentos: DNI o pasaporte, ambos actualizados. Cualquiera sea el documento que presente, deberá estar en buen estado de conservación y las fotos reconocibles. Los extranjeros con residencia regular en Argentina podrán ingresar con el pasaporte de su nacionalidad y visado correspondiente (si es que se necesita visa) o con su documento actualizado. Para saber si se necesita visa, hay que contactarse con la red consular brasileña en Argentina.Los menores de edad de nacionalidad argentina pueden viajar a Brasil con DNI con foto o pasaporte vigente, siempre en buen estado. Si viajan ambos padres, deberán llevar la Partida de nacimiento, Libreta Civil de Matrimonio o Autorización de Viaje, con el fin de demostrar la filiación (originales).Además del DNI con foto o pasaporte del menor actualizados, el padre o la madre que viaja deberá presentar Permiso/Autorización de Viaje del padre/madre faltante. Si viven en la Ciudad de Buenos Aires, el permiso se tramita ante escribano público y se legaliza ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad. Si el domicilio es en la provincia de Buenos Aires, se puede realizar de la misma manera el trámite o ante la Justicia en lo Civil del departamento judicial de la zona en cuestión.No hay exigencia de vacunación contra la fiebre amarilla para los turistas que viajen a Brasil desde Argentina. La gran mayoría de los destinos típicamente buscados por los argentinos no se encuentra en zonas de riesgo. Pero si se viaja a una región para la cual el Ministerio de Salud de Brasil (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/febre-amarela) recomienda que se vacunen contra la fiebre amarilla, la vacuna deberá ser aplicada con 10 días de anticipación del ingreso a Brasil.Con respecto al dengue y el zika, se recomienda colocarse repelentes y, en el caso de lugares de mucha vegetación, es conveniente usar mangas largas. Para más detalles, leer la web del Ministerio de Salud de Brasil: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/viajante-es Para ingresar a Brasil con animales domésticos, hay que seguir las siguientes instrucciones:-Certificado de buena salud de la mascota, expedido por un veterinario y Certificado original de vacuna antirrábica y una fotocopia. Contactarse con SENASA a través del (011) 4362?5755 o visitar su web oficial (senasa.gob.ar) con anterioridad a la gestión de los certificados de buena salud y de vacuna antirrábica de la mascota, para evitar inconvenientes con los plazos de vigencia. No es necesario que lo realice el propietario del animal. Tampoco requiere la concurrencia con el animal.- Fotocopia del DNI de la persona que trasladará el animal hasta el país de destino o, en caso que el animal viajara "no acompañado", una fotocopia del DNI del Propietario/Responsable del animal en la Argentina, a cuyo nombre será extendido el Certificado Veterinario Internacional.en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, en Arenales 819, 1º subsuelo, Ciudad de Buenos Aires.: El Certificado sanitario tiene sólo validez por 10 días y no debe ser legalizado en el Consulado de Brasil.El turista que desee ingresar a Brasil con vehículo deberá llevar los siguientes documentos: Documento de identificación válido para el Mercosur y comprobación vigente de entrada al país como turista; Licencia de conductor original (válida y correspondiente a la categoría exigida); Cédula de identificación del automotor ("Cédula Verde"); Seguro de responsabilidad civil del propietario y/o conductor de vehículos terrestres (seguro "Carta-Verde"). En ese caso, no son necesarios la "Cédula Azul" (o autorización), la cédula de identificación del automotor ("Cédula Verde") ni el Seguro "Carta-Verde".Para facilitar el trámite de ingreso a Brasil, el conductor puede asimismo llenar, imprimir y llevar consigo la "Tarjeta de Entradas y Salidas".Sobre legislación de tránsito de Brasil, se debe consultar el Código de Tránsito Brasilero actualizado (www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm). Si se entra a Brasil como residente permanente (visa VIPER) o temporario (visa VITEM), NO se podrá llevar el auto particular.Lo correcto es que la multa sea pagada en el país durante el mismo período de permanencia. En caso de que no haya sido abonada, el viajero deberá hacer el pago durante su próximo viaje a Brasil y presentar la constancia al salir del país.En el caso de multa por falta de registro en la salida del país o por permanencia excedida, el documento de viaje podrá ser retenido en el punto de entrada hasta que se haga efectivo el pago de la multa (que puede realizarse en cualquier agencia en el territorio brasileño). No se puede abonar en la Argentina una multa de ningún tipo emitida en Brasil.Ante cualquier inconveniente que el turista tenga en Brasil, deberá dirigirse al Órgano de Defensa del Consumidor (PROCON) en el Estado en que se encuentre. Éste es un listado de oficinas de ese instituto por todo Brasil: www.portaldoconsumidor.gov.br/procon.asp Si el turista argentino requiere alguna asistencia consular, deberá dirigirse al Consulado argentino más cercano. Acá, un listado de las diferentes oficinas argentinas a lo largo de Brasil: www.itamaraty.gov.br/es/pa%C3%ADses/157-exteior-no-brasil/6775-representaciones-de-argentina-en-brasil Por lo general, se puede obtener primeros auxilios en unidades de salud pública de atención rápida. Para situaciones potencialmente más específicas, se recomienda que el turista contrate un seguro de salud al viajero extensivo a Brasil. Fuente: (Clarín).-