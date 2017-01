Identificaron al tirador del aeropuerto: Es un veterano de la guerra de Irak

Internacionales Un video muestra los momentos de desesperación durante el tiroteo en Florida

El estadounidense Esteban Santiago, de 26 años, abrió fuego este viernes en la sección de equipajes del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y mató, al menos, a cinco personas antes de ser detenido. Otras ocho resultaron heridas.Llegó a Florida en un vuelo con un arma registrada, dijo en Twitter Chip LaMarca, comisionado del condado de Broward. Tomó su equipaje y fue al baño a cargar su pistola antes de abrir fuego, remarcó el funcionario.Los agentes de seguridad lo detuvieron sin disparar una sola bala, dijo el alguacil Scott Israel, quien agregó que era demasiado pronto para decir cuál era el motivo de la agresión. "A esta altura, parece que actuó solo", señaló.Cadenas de televisión comorevelaron que su nombre es Esteban Santiago y aseguraron que tenía una identificación del Ejército estadounidense al momento de su detención. Y ABC News, que cita a la división de investigación penal del Ejército, lo asoció a una persona de nombre Esteban Santiago que fue dado de baja con honores de la Guardia Nacional de EEUU.Nacido en New Jersey en 1990, vivió su juventud en Penuela, Puerto Rico. Sirvió en la Guardia Nacional por seis años y cumplió misiones en Irak durante un año entre 2009 y 2010, según contó su hermano Bryan a la cadenaEn 2015 se mudó a Alaska, donde vivía con su novia y un niño, y trabajaba como guardia de seguridad. "Allí solía pelearse con mucha gente y tenía problemas con su pareja. Incluso ella me dijo que estaba recibiendo asistencia psicológica", contó Bryan Santiago.citando a testigos del hecho, que se produjo en la Terminal 2 del aeropuerto.Unos 90 minutos después del ataque, el pánico volvió a estallar con pasajeros y policías corriendo frenéticamente en otra terminal aérea, pero Israel dijo que no hubo otros reportes de disparos.John Schlicher, quien dijo aque vio el ataque, describió al agresor como un "hombre delgado" que comenzó a disparar contra los pasajeros que esperaban su equipaje, apuntando siempre a la cabeza. "Me agaché y comencé a orar", comentó, antes de agregar que su esposa realizó maniobras de primeros auxilios a una persona que había recibido un disparo en la cabeza.Mark Lea, otro testigo, dijo aque el agresor "no dijo ni gritó nada, estuvo quieto todo el tiempo".