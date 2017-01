Tiroteo en aeropuerto de Florida deja al menos cinco muertos

Foto 1/2 Foto 2/2

Al parecer el tiroteo se produjo entre las terminales 1 y 2 en un área destinada a los taxis y el autor de los disparos ha sido reducido por agentes.



Por el momento, todos los vuelos fueron suspendidos.



Uno de los primeros en reportar el incidente fue el analista político y ex portavoz gubernamental del presidente George W. Bush, Ari Fleischer, quien informó al respecto en Twitter, ya que se encontraba en el aeropuerto en ese momento.



"Estoy en el aeropuerto Ft. Lauderdale. Hubo disparos. Todo el mundo está corriendo", publicó. "Todo parece tranquilo ahora, pero la policía no deja salir a nadie del aeropuerto, al menos no de la zona en la que estoy", escribió poco después.