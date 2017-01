El papa Francisco con arduo 2017: Viajes, reformas y la resistencia interna

El 2017 será para el papa Francisco un año cargado de desafíos, y dadas las "resistencias malévolas" que ha denunciado, también este año se pondrá a prueba si su mensaje se ha efectivamente arraigado no sólo en el corazón de los fieles, sino también en la mentalidad y en los comportamientos de las jerarquías.Al Papa le tocará un frente "interno", tanto en la Curia romana como en la Iglesia en su conjunto, donde deben cumplirse la reforma de las estructuras de gobierno y, entre no pocas dificultades, la pastoral y la misionera, en señal de "misericordia", de lo cual se nutrió el Jubileo concluido hace poco. Y también tendrá un frente "internacional", igualmente exigente y con muchas metas, donde se acumulan varios asuntos que involucran a la diplomacia vaticana.El 13 de marzo de 2017 el argentino Jorge Mario Bergoglio cumplirá su cuarto año de pontificado e ingresará en el quinto: un momento para hacer balances y exigir resultados. Mañana por la mañana (hora local), el papa Francisco reanudará las audiencias generales, mientras el jueves se reunirá con en la Sala Nervi con las poblaciones afectadas por el terremoto. Al día siguiente, le espera la celebración por la Epifanía que cierra el ciclo navideño, y el domingo los tradicionales bautismos en la Capilla Sixtina: el Papa abre así la apretada agenda del nuevo año, que en los próximos días tendrá también una cita fundamental, la de la audiencia con el cuerpo diplomático en la cual se darán las líneas internacionales. Seguramente no faltarán cuestiones una solución a la guerra civil siria, tema en el cual la diplomacia vaticana ha tenido su participación, con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en primer plano.De hecho, Parolin recibió a principios de diciembre, durante dos días en el Vaticano, a los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. También se mira con gran esperanza la tregua alcanzada el 30 de diciembre gracias a la mediación de Rusia y Turquía con el aval de Irán. "Esperamos que el 2017 marque verdaderamente el año del cambio. Naturalmente hay mucho que hacer, pero lo importante que que cese la violencia", aseguró, desde Damasco, el nuncio apostólico Mario Zenari.El otro gran tema es el de las relaciones con China, donde a parte de las noticias contradictorias sobre ordenaciones con presencia de obispos ilegales y sobre el deseo de "autonomía" desde Roma proclamado por la Asociación patriótica de los católicos chinos, pesan las garantías gubernamentales sobre la voluntad de un "diálogo constructivo" con la Santa Sede y de un "mejoramiento de las relaciones". También está el tema de las relaciones entre el Vaticano y Rusia, positivas en el plano político, pero para profundizar aún en el religioso después de la histórica reunión con el patriarca Cirilo de Moscú.Este año el Papa retomará los viajes por Italia (el 25 de marzo estará en Milán, el 27 de mayo en Génova), mientras en el exterior por ahora lo único confirmado es la visita al santuario portugués de Fátima del 12 al 13 de mayo, para conmemorar el centenario de las apariciones de la Virgen. Por el momento, no hay fechas para los viajes anunciados a India y a Bangladesh, ni tampoco para otro posible en África, donde el Papa podría visitar dos o tres estados, incluso en situación de conflicto como República Centroafricana, donde el 29 de noviembre de 2015 Francisco declaró el inicio del Jubileo de la Misericordia.En el plano ecuménico, Francisco busca una solución para el cisma lefebvriano, mientras en el diálogo interreligioso se espera aún su visita a la Gran Mezquita de de Roma, de la que recibió con satisfacción la invitación.Con respecto a la reforma de la Curia, se va hacia la nueva constitución que reemplazará la Pastor Bonus: del 13 al 15 de febrero está previsto el próximo consejo de 9 cardenales que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Y es en tal recorrido que Bergoglio, en la audiencia de fin de año en la Curia, advirtió sobre las "resistencias malévolas, que brotan en mentes equivocadas y se presentan cuando el demonio inspira intenciones malas". A finales de diciembre, al presentar sus tradicionales augurios navideños a la curia romana, el Papa dio ese mensaje de denuncia.Cuatro cardenales conservadores le habían pedido al Pontífice aclaraciones sobre el capítulo octavo de su exhortación apostólica, Amoris Laetitia, que abre las puertas a los divorciados vueltos a casar. Fuente: (Ansa).-