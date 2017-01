Intervinieron el gran letrero de Hollywood: Enterate por qué

This is not the first time the Hollywood Sign became the Hollyweed Sign. -- Happened in Dec. 1983 (Her-Ex) pic.twitter.com/dVxXyHt1bo — Shelby Grad (@shelbygrad) 1 de enero de 2017

Then some CalTech students did this in 1987 pic.twitter.com/qek5hGq7ri — Shelby Grad (@shelbygrad) 1 de enero de 2017

La ciudad de Hollywood amaneció de manera diferente este 1 de enero. Luego de una larga noche de celebraciones, los ciudadanos alzaron su cabeza hacia el icónico letrero que se encuentra sobre el Monte Lee, notaron que algo no estaba bien.En lugar de reflejar el nombre de la ciudad, las letras sufrieron un ligero cambio y lucían el nombre de "Hollyweed", en lo que se concluye como un acto de vandalismo descomunal. "Weed" significa marihuana en inglés.Según se indicó, la palabra Hollyweed es en referencia a la marihuana, cuya posesión, consumo y venta es legal a partir de hoy en todo el estado de California. Hoy mismo, entran en vigor en California y Nevada unas medidas aprobadas por los votantes la noche electoral del 8 de noviembre para permitir el consumo, posesión y venta de cannabis.El Departamento de Policía informó estar al tanto de la situación, pero reconoció que aún no hay sospechosos, aunque comenzará de inmediato con la investigación para dar con los responsables.Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre. El 1 de enero de 1976, el letrero sufrió el mismo cambio en manos de un estudiante, en aquel momento con ayuda de unas cortinas y no de unas banderas como en esta ocasión. Danny Finegood, quien quiso conmemorar la entrada en vigor de una ley que despenalizaba la posesión del cannabis en California.El acto de vandalismo se repitió en 1983 volvió a suceder y en 1987 estudiantes del instituto de tecnología CalTech dejaron su huella.El cartel, levantado sobre las colinas de Los Ángeles hace 93 años, es el símbolo por excelencia de la industria cinematográfica de Estados Unidos y ha aparecido en numerosas películas como el reciente filme de 2015 «San Andrés».