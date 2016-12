Otro récord para China: inauguró el puente más alto del mundo

China inauguró este jueves el puente más alto del mundo, que se eleva 565 metros sobre el cañón del río Nizhu y conecta las provincias sureñas de Yunnan y Guizhou, informó la cadena de televisión oficial CCTV.El puente de Beipanjiang, con una longitud de 1.341 metros y un coste de 1.000 millones de yuanes (144 millones de dólares, 138 millones de euros), empezó a construirse en 2013 y se terminó el pasado mes de septiembre.Más de 1.000 ingenieros y técnicos participaron en la construcción de este viaducto en suspensión.Situado sobre el valle de Beipanjiang, se trata del puente con una mayor distancia vertical entre su plataforma y la superficie terrestre o acuática inferior, con una altura equivalente a la de un edificio de 200 pisos, según el departamento de transportes de Guizhou.

Esta infraestructura abierta hoy forma parte de una autopista que une las ciudades de Hangzhou, capital de la provincia oriental de Zhejiang, y Ruili, en Yunnan.Si fuera un edificio, el puente de Beipanjiang sería el cuarto más alto del mundo, por encima del One World Trade Center o el Shanghái World Financial Center, por ejemplo.Hasta ahora el puente más alto del mundo no se encontraba demasiado lejos, ya que ostentaba este título honorífico el puente del río Si Du, también en China, que se eleva sobre 496 metros. Una cifra que tampoco pasa desapercibida, aunque sean unos 70 metros menos que el puente de Beipanjiang.