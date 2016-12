El Congreso de Colombia aprobó la Ley de Amnistía para las FARC

El Congreso de Colombia aprobó este miércoles, en apenas una jornada, la Ley de Amnistía que implica el perdón jurídico para los integrantes de las FARC que no cometieron delitos graves en el conflicto, primer paso del acuerdo de paz entre los insurgentes y el gobierno, con el que se busca poner fin a más de 50 años de conflicto interno.



En total, 69 senadores votaron a favor de esta ley y ninguno en contra. Horas antes también pasó en la Cámara de Representantes con 121 votos a favor y cero negativos, consignó la agencia de noticias EFE.



Horas antes, la Cámara de Representantes de Colombia dio liz verde a la iniciativa, primera de las normas destinadas a implementar el acuerdo de paz con las FARC, y la giró al Senado esta misma tarde.



Sesenta y nueve senadores votaron a favor de la ley y ninguno en contra, apenas horas después de que en la Cámara de Representantes la iniciativa recogiera 121 votos a favor y, también acá, ninguno en rechazo.



"Gracias al Congreso que con votación histórica aprobó Ley de Amnistía, primer paso para la consolidación de la paz", escribió en su cuenta de la red Twitter el presidente Juan Manuel Santos apenas minutos después de la votación.



La misma vía usó el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien escribió: "Saludamos aprobación de la Ley de Amnistía; este es un paso más en el largo camino que tenemos que transitar los Colombianos hacia La Paz".



El texto que pasó en una misma jornada por las dos cámaras del Congreso colombiano -y que ahora va a la Corte Constitucional para su revisión- busca dar seguridad jurídica a los miembros de las FARC que entreguen las armas como parte del acuerdo de paz con el Gobierno.



El proyecto legislativo también contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que hayan podido cometer crímenes en el marco del conflicto armado.



Según el jefe del Senado, Mauricio Lizcano los miembros de la Fuerza Pública que se beneficiarán son aquellos "que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado".



En este sentido, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, agradeció en un video distribuido por el senador Armando Benedetti que la cámara "haya considerado esta ley tan importante para los miembros de la Fuerza Pública".



La Ley de Amnistía debe beneficiar a unos 6.000 miembros de las FARC procesados por los delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros.



Lizcano destacó que esos guerrilleros "comenzarán a bajar del monte y entregar sus armas; ellos gozarán de este beneficio que trae la paz, porque no son investigados por delitos de lesa humanidad".



La discusión en el legislativo colombiano había comenzado en la Cámara de Representantes, de cuyo recinto se retiró antes de la votación la bancada del uribista Centro Democrático, que consideró que el mecanismo de "fast track" (vía rápida, aprobada por la Corte Constitucional) es ilegal.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, agradeció a la plenaria de la Cámara el "compromiso con la paz" al aprobar la Ley de Amnistía, cuya discusión en el Congreso comenzó el pasado 19 de diciembre.



"Quiero agradecer a todas las bancadas que vienen acompañando el proceso de paz por la aprobación de Ley de Amnistía en la Cámara", escribió el ministro en su Twitter.



Desde el Centro Democrático, en tanto, manifestaron su disconformidad con el proyecto aprobado. "Nuestra función en el Congreso es venir a debatir, presentar proyectos de ley y nos quitaron ese derecho con el Acto Legislativo que es la dictadura de la paz ", dijo el representante Álvaro Prada en la plenaria de Cámara.



Con esta sanción, se podrá avanzar más rápidamente en la implementación del nuevo acuerdo de paz que el mandatario y Timochenko firmaron en Bogotá el pasado 24 de noviembre, después de incorporar modificaciones derivadas de la nueva discusión que siguió al rechazo en un plebiscito, el 2 de octubre, del primer entendimiento.



Según analistas, con la Ley de Amnistía en vigor las FARC podrán agilizar el traslado de sus miembros a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) donde se reunirán como paso previo para la dejación de armas y desmovilización, sin la preocupación de que serán requeridos por órdenes judiciales.



Ese paso fue justamente aplazado hoy, tras una reunión de las partes en Bogotá y ante el retraso de las obras de adecuación de los campamentos donde se ubicaran los guerrilleros, como se pactó en el acuerdo de paz.



"De forma gradual, el Gobierno Nacional y las FARC-EP habilitarán la totalidad de las zonas y puntos para el traslado de los guerrilleros y guerrilleras", precisó un comunicado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz.



En el mensaje también se señaló que a más tardar el próximo 30 de enero "se establecerá el número de integrantes de las FARC-EP que no son amnistiables ni indultables".