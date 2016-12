Rusia y Turquía acordaron un alto al fuego para todo el territorio de Siria

Turquía y Rusia alcanzaron un acuerdo para un plan de alto el fuego que afectaría a toda Siria. Los dos países trabajan para asegurar que la tregua entre en vigor en la medianoche de este miércoles.



El plan se presentará a todas las partes del conflicto en Siria y pretende establecer un cese de hostilidades "en todas las regiones" donde hay combates entre grupos opositores y fuerzas partidarias del Gobierno, explicó la agencia, que citó fuentes anónimas.



Las organizaciones terroristas, por su parte, quedarán fuera del acuerdo, indicó Andalou, sin ofrecer más detalles sobre qué grupos insurgentes entrarían en esta categoría.



En caso de que el alto al fuego sea exitoso y se respete en el tiempo, Astaná, capital de Kazajistán, acogerá conversaciones de paz lideradas por Ankara y Moscú. Ambos países actuarán como "garantes" del proceso de paz, dijo el mismo medio.



Sin embargo, la información publicada por la agencia turca no fue corroborada ni por Rusia ni los rebeldes sirios. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no tiene "suficientes informaciones" para confirmar este acuerdo.



El plan ruso-turco todavía no fue presentado a los grupos armados de la oposición y por lo tanto todavía no hay acuerdo, dijo en Beirut a la AFP un responsable rebelde que requirió el anonimato.



En caso de éxito, el acuerdo servirá de base para las negociaciones políticas entre el régimen sirio y la oposición que Moscú y Ankara quieren organizar en Astaná, la capital de Kazajistán.



La agencia tampoco precisa dónde y cómo se acordó el plan, pero en las últimas semanas hubo conversaciones entre Turquía, Rusia y representantes de la oposición siria en Ankara.



Una nueva reunión entre representantes rusos, turcos y de la oposición siria armada se llevará a cabo el jueves por la mañana en la capital de Turquía, anunció por su parte la televisión qatarí Al Yazira. 'Determinación' El martes, en un discurso público, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó de forma virulenta la política occidental en Siria, caracterizada por promesas incumplidas.



Erdogan acusó además a los países occidentales de apoyar no sólo a las milicias kurdas sirias, que Ankara considera terroristas, sino también al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).



La respuesta de EEUU no se hizo esperar y en una airada reacción la Embajada estadounidense en Turquía rechazó la "considerable desinformación que circula en los medios" en torno a las operaciones contra el ISIS en Siria.



"Afirmaciones de que el gobierno de Estados Unidos apoya a Daesh (acrónimo en árabe de ISIS) no son verdaderas", agregó.



Entretanto el miércoles, 22 civiles, entre ellos 10 niños, murieron en ataques aéreos llevados a cabo por aviones no identificados contra una localidad en manos del ISIS en el este petrolero de Siria, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).



Desde 2011, la guerra en Siria ha causado la muerte de más de 310.000 personas.