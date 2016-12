Rubí festejó sus 15: hubo 30.000 personas y hasta un muerto

El cumpleaños más viral del año: los 15 años de Rubí en México pic.twitter.com/2sww5vp608 — Antena3Noticias (@A3Noticias) 27 de diciembre de 2016

Fue la fiesta de 15 años más famosa de la historia y no tuvo como protagonista a una celebridad o a la hija de un multimillonario. Los padres de Rubí, una jovencita mexicana que estaba por cumplir sus 15 primaveras, decidieron grabar un video para cursar las invitaciones a través de las redes sociales. La repercusión que tuvo el video fue tan impresionante, que fue replicado y satirizado por personas reconocidas mundialmente y al festín, que en principio era para 800 invitados, fueron cerca de 30 mil. Hubo bandas en vivo, regalos fabulosos y hasta carreras de caballos, en las que falleció un jinete al caer al suelo.Hace algunos meses, los padres de la chica no tuvieron mejor idea que grabar un video de invitación, en principio para familiares y amigos. En el mensaje, Crescensio Ibarra García, padre de Rubí, anunciaba que habría una "chiva" de 10 mil pesos mexicano, en referencia a un premio al ganador de una carrera de caballos."Quedan todos cordialmente invitados", decía en el video que fue subido a You Tube, el campesino de La Joya, comunidad ubicada en el estado mexicano de San Luis Potosí.

La loca fiesta

Finalmente, este 26 de diciembre se llevó a cabo la fiesta, que debido a la repercusión contó con grandes sponsors. ¡Y hubo más de 30 mil personas en la celebración!Entre las cosas curiosas que ocurrieron en la parranda, el alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, que en 2014 reconoció que había robado "poquito", le regaló un auto cero kilómetro a Rubí.Como había prometido Crescensio en el video, hubo famosas bandas mexicanas tocando en vivo. Pero la carrera de caballos no terminó de la mejor manera, ya que uno de los jinetes cayó al suelo en medio de la carrera y luego falleció por el golpe.