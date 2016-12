Buscan 19 brasileños desaparecidos: intentaron ingresar ilegalmente a EE.UU

Reportaron desaparecidos a 19 brasileños en las islas Bahamas, de donde habrían embarcado para entrar ilegalmente en Estados Unidos, informó este lunes el gobierno de Brasil.



"La sospecha es que los brasileños viajaron en una embarcación que habría naufragado en su travesía desde las Bahamas, en el Caribe, hacia Estados Unidos, país al que entrarían ilegalmente", informó el Gobierno a través del Portal Brasil, canal de noticias e informaciones oficiales.



Las familias no consiguen establecer contacto con ellos desde el 6 de noviembre, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, que oficialmente "no confirma que los brasileños hayan entrado en el barco para la travesía", añade la nota.



Uno de ellos, Renato, de 32 años, ya había intentado ingresar a Estados Unidos de manera ilegal a través de México, según contó su hermana, Marcilene Soares de Araújo. En aquella oportunidad, había sido encarcelado durante dos meses y luego volvió a Brasil. En esta ocasión habría tratado de llegar junto a su pareja y su hijo de cuatro años.



"La Embajada brasileña en Nassau, en las Bahamas, y el Consulado de Brasil en Miami, en Estados Unidos, están en contacto con familiares y las autoridades caribeñas y estadounidenses para intentar localizar a los desaparecidos", indica la nota.





Por su parte, la Cancillería no descarta que los brasileños puedan estar presos, aunque afirma no tener informaciones al respecto.