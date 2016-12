Tragedia en Moscú: El siniestro sería "por falla técnico o error del piloto"

Internacionales Un avión militar ruso con 92 pasajeros a bordo se estrelló en el Mar Negro

"El siniestro del Tu-154 se habría producido por un fallo técnico o un error de pilotaje, la hipótesis de que fuera un acto terrorista no entra en la lista de las principales", ha declarado el ministro de Transporte ruso, Maxim Sokolov.El ministro ruso ha señalado que "las causas pueden ser diversas, y los especialistas y expertos del Comité de Investigaciones las están analizando".En el lugar del siniestro del avión Tu-154 en el mar Negro tras la primera jornada de búsqueda han sido recuperados 11 cuerpos y 154 fragmentos de la aeronave, ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia.El primer avión con cuerpos y fragmentos de la aeronave Tu-154 hallados en el lugar del siniestro ha llegado a Moscú, ha declarado el Ministerio ruso. En la capital rusa será llevada a cabo la identificación y el análisis genético de los cuerpos de las víctimas de la catástrofe aérea.El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Rusia, Víktor Bóndarev, ha confirmado que el Tu-154 "no tenía fallas técnicas, hace poco tiempo han sido realizadas las revisiones reglamentarias". Ha añadido que "se espera localizar la aeronave en el fondo del mar Negro este lunes 26 de diciembre".Bóndarev expresó su confianza en que "los registradores de vuelo [las cajas negras]sean recuperados". Y señaló que los registradores "están en la cola de la aeronave siniestrada, esta parte del avión es la que ha menos sufrido".Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, "la operación de búsqueda en el lugar de la catástrofe aérea del Tu-154 no ha parado durante la noche ni un minuto".El Ministerio destacó que los especialistas han analizado minuciosamente los datos del control objetivo de los medios de radiolocalización y han determinado la trayectoria de vuelo del Tu-154. "Ello ha permitido identificar de forma más precisa la zona de la caída del avión. La operación de búsqueda y rescate en el supuesto lugar de la caída se complica por el vasto alcance de las profundidades y peculiaridades del relieve del fondo", han estimado.El Tu-154 siniestrado este 25 de diciembre viajaba con rumbo a la base militar rusa de Jmeimim (Latakia, Siria).Se estrelló a 1.500 metros de la costa del mar Negro.Viajaban artistas del Coro del Ejército Rojo A. V. Alexándrov (el grupo oficial de coros y danzas del Ejército ruso), periodistas de varias cadenas de televisión rusas y la médica y activista Yelizaveta Glinka.El Comité de Investigaciones de Rusia ha iniciado una causa penal dentro de la cláusula de infracción de las normas de vuelos para investigar el siniestro, que no dejó sobrevivientes.