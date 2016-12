Malvinas: Reino Unido "comprometido" con la autodeterminación de los isleños

En su tradicional mensaje de Navidad y Fin de Año, Theresa May envió un mensaje directo donde aventuró que con ello "se cosecharán recompensas" para la economía de las islas.

Aunque la primera ministra destacó que Gran Bretaña está "absolutamente comprometida" con el derecho a la autodeterminación de los isleños, instó a los habitantes de Malvinas a avanzar en los acuerdos con Buenos Aires: "La mejor relación con Argentina es de interés de todos" , dijo.



La primera ministra del Reino Unido adelantó también que el acuerdo que espera cerrar con el gobierno del presidente Mauricio Macri en torno a las Malvinas "cosechará las recompensas con beneficios para vuestra economía, mejorando el comercio y el turismo, a la vez que desarrollando vuestras industrias de hidrocarburos y de pesca".



De ese modo, May dijo que tanto este como otros acuerdos "permitirán abrir áreas previamente clausuradas para beneficio de vuestra economía", en relación a la situación de los isleños".

También la primer ministra May dijo que las Malvinas es "un lugar que representa mucho para el Reino Unido".



En el mensaje navideño, May destacó que el comunicado conjunto acordado en setiembre con la Argentina, que la semana pasada se avanzó en Londres en torno a ese documento: "fue un paso en la dirección correcta".

Para Londres, resulta necesario "continuar el trabajo con el gobierno de la Argentina y vuestro gobierno [por las islas Malvinas]para hacer de los cometidos del comunicado conjunto una realidad".