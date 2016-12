Misterio en el Mar Negro: encuentran barcos hundidos en perfecto estado

El Mar Negro fue como una gran avenida de la Antigüedad, un espacio geográfico vasto por el que surcaron piratas, griegos, bizantinos, otomanos, cosacos, venecianos? Encerrado entre lo que hoy es territorio de Turquía, Bulgaria, Ucrania, Moldavia, Georgia y Rusia, sus aguas servían de conducto para un fluido intercambio de bienes y productos de imperios poderosos, acaso también para contrabandear esclavos. Pero, de vez en cuando, un barco se venía a pique en medio de una tormenta, como no podía ser menos. Y no se sabía más nada de su suerte o la de sus tripulantes. Normalmente, la madera se degrada rápido en el agua salada, pero el fondo de este mar tiene una química especial que permite la conservación de la materia orgánica. Es así como en su lecho, muchas de estas naves están perfectamente conservadas, como si fueran un libro abierto de una historia que va desde el siglo IX hasta el siglo XIX.



Hasta ahora, sin embargo, nadie había visto los barcos hundidos en el Mar Negro. Ni nadie esperaba verlos tampoco. Pero una expedición internacional organizada por la Universidad de Southampton, de Inglaterra, por casualidad, descubrió a 41 de ellos y los fotografió con una precisión tan increíble que provoca la piel de gallina.



El primero en ver una embarcación hundida fue un arqueólogo marítimo, Rodrigo Pacheco Ruiz, que se quedó boquiabierto ante lo que estaba contemplando: una nave de hace 1800 años, yaciendo en silencio a 300 metros de profundidad. Y, como nosotros, se quedó maravillado por su belleza. El barco conserva los detalles de los golpes de martillo y de cincel, así como las bobinas de sogas y la decoración de la madera. Algo nunca antes registrado a esa profundidad y con esa antigüedad.



En realidad, la misión científica buscaba otra cosa: estaba concentrada en los procesos derivados del cambio climático. Quería averiguar cuán rápido el Mar Negro, que durante la era de hielo había sido simplemente un lago, se llenó de agua. La pregunta es muy pertinente, ya que parte del territorio de lo que hoy es Bulgaria quedó cubierto bajo las aguas.



En un mundo con temperaturas cambiantes, con la rápida desaparición de glaciares en las montañas, en la Antártida y en Groenlandia, es bueno saber cuánto tiempo queda para pensar en un plan B en zonas costeras. Hace 12 mil años, cuando el agua inundó este espacio geográfico, el agua salada del Mar Mediterráneo se expandió debido a la mayor temperatura terrestre, cruzó lo que hoy se conoce como el estrecho del Bósforo e invadió el Mar Negro. Resultado de ello, es que este cuerpo de agua tiene esta química tan especial: en su capa superior tiene el oxígeno que acarrean los grandes ríos de Europa que allí desembocan. Pero, en el fondo, no existe este elemento. En condiciones de anoxia (falta de oxígeno) no hay vida. Y la materia se preserva, no se oxida.



La expedición llevaba unos chiches fabulosos para poder mapear el suelo marítimo. Dos vehículos súper potentes, equipados con unas cámaras 3D de alta resolución, que permiten hacer la recomposición de la superficie explorada con esos detalles mínimos. Uno de estos bichos mecánicos, se llama Surveyour Interceptor, y puede viajar a una velocidad mucho mayor que un vehículo submarino convencional. Lleva instrumental geofísico, luces, cámaras de alta definición y un escáner láser. Parece salido de una película de ciencia ficción. Durante el curso de la investigación, logró descender a una profundidad récord de 1.800 metros, a una velocidad sostenida de más de 6 nudos, logrando recorrer una distancia de 1.250 kilómetros.



La expedición estaba trabajando con un objetivo totalmente distinto cuando, de repente, empezaron a aparecer los barcos como grandes flores en el lecho marino, como una sorpresa enviada desde el fondo de la historia. A bordo de la nave científica Stril Explorer, viajaba el profesor Jon Adams, fundador y director del Centro de Arqueología marítima de la Universidad de Southampton, que se dedica a recorrer el mundo en busca de misiones que parecen imposibles.



"Estábamos esforzándonos por responder algunas preguntas muy calientes sobre cuándo aumentó el nivel del agua, cuán rápido lo hizo y qué efectos tuvo en las poblaciones humanas que vivían en esta parte de la costa de Bulgaria en el Mar Negro. Y ese era el foco primario del proyecto: llevar adelante estudios geológicos para detectar antiguas superficies terrestres enterradas en el actual lecho marítimo, tomar muestras, caracterizarlas y ubicarlas en el tiempo, y crear una reconstrucción paleo ambiental de la prehistoria del Mar Negro".



