El Papa pide pensar en los niños abandonados a su suerte durante la Navidad

"Dejémonos interpelar por los niños que, hoy, no están

recostados en una cuna ni acariciados por el afecto de una madre

ni de un padre, sino que yacen (...) en el refugio subterráneo

para escapar de los bombardeos, sobre las aceras de una gran

ciudad, en el fondo de una barcaza repleta de emigrantes" pidió

Francisco.

Este año más de 5.000 personas han muerto al intentar cruzar el

Mediterráneo para alcanzar las orillas de Europa.

Miles de sirios desesperados uvieron que abandonar la asediada

Alepo, incluidos niños, ante la reconquista del régimen de la

segunda ciudad del país.

"Dejémonos interpelar por los niños a los que no se les deja

nacer, por los que lloran porque nadie les sacia su hambre, por

los que no tienen en sus manos juguetes, sino armas" añadió el

papa argentino.

El pontífice, haciendo gala una vez más de su crítica al

materialismo, exigió igualmente a los católicos que eviten el

egoísmo, cuando "Navidad es una fiesta donde los protagonistas

somos nosotros en vez de él; cuando las luces del comercio

arrinconan en la sombra la luz de Dios; cuando nos afanamos por

los regalos y permanecemos insensibles ante quien está marginado".

El papa Francisco celebró su 80 aniversario la semana pasada.

El domingo pronunciará su tradicional mensaje de Navidad urbi

et orbi.

AFP-NA.