"Está en curso en Brasil un golpe dentro de un golpe", dijo Rousseff

Dilma Rousseff afirmó que el actual presidente de Brasil, Michel Temer "ha sufrido presiones para renunciar, es público y notorio que ha sido acusado" de corrupción, y si dimitiera luego del 1° de enero próximo se tratará de "un golpe dentro del golpe" , porque a partir de entonces le corresponderá al Congreso elegir a su sucesor.Rousseff recordó que ella fue apartada de la Presidencia pero "de hecho" no tiene "ninguna acusación de haber recibido dinero" para su "propio enriquecimiento", y sin ninguna acusación de delito de responsabilidad, por lo que reiteró que su caída se debió a un "golpe de estado"."Me gustaría destacar un hecho que ocurrió, que es ejemplar en estos proceso de delación premiada", dijo en una conferencia de prensa en la Universidad Metropolitana del Trabajo, en Buenos Aires."El señor Otavio de Azevedo (ex presidente de la constructora Andrade Gutiérrez) dijo que mi campaña fue abastecida de recursos provenientes de sobornos, y mencionaba a dos personas que habían ido a decirle, y lo presionaron, para que colaborara con mi campaña" de ese modo ilegal, sostuvo.Agregó que "eso duró casi un año hasta que él reveló cuándo y cómo habría sido hecho" el soborno."Ahí nosotros investigamos y, cuando tuvimos los datos, no sólo las delaciones, descubrimos que la contribución de un millón (de reales) que él dice que era soborno, había sido al PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) en cheque nominal al actual presidente de la república, Michel Temer", líder de esa agrupación.Rousseff explicó luego que "cuando esto salió a la palestra, el empresario dijo que se había equivocado" y añadió: "Por lo tanto estaba utilizando una denuncia como arma política contra mi campaña contra mi candidatura".Por eso, la ex mandataria concluyó que la moraleja de esta historia es que "queda claro que este proceso de filtraciones selectivas que ocurren en Brasil, tienen un cuño de persecución política al Partido de los Trabajadores (PT) y al (ex) presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva)".