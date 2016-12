Controversia entre el Gobierno uruguayo y UPM por construcción de un puerto

El Gobierno decidió dilatar la firma de un compromiso con la empresa UPM, solicitado por la multinacional finlandesa, por entender que compromete al país antes de que se acuerden otros aspectos previos de la inversión.Según informa Búsqueda, los finlandeses habían pedido que el Gobierno suscriba una "carta de entendimiento" refrendando su interés real en concretar el proyecto del puerto propio en el futuro cercano.Ese documento le permitiría a UPM obtener mayores facilidades para salir a buscar financiamiento internacional para la mega inversión proyectada.El planteo de UPM molestó a algunos integrantes del Gobierno, en particular el ministro de Economía, Danilo Astori.El presidente Tabaré Vázquez pidió a sus ministros alcanzar un arreglo sobre este punto, dado que para la primera semana de febrero está agendada una reunión entre el mandatario uruguayo y su colega de Finlandia en Helsinki.El ingeniero y consultor del proyecto Infraestructura Uruguay 2030, Álvaro Olazábal, aseguró en El Espectador que hoy el puerto de Montevideo es el que brinda las mejores condiciones para la salida de la producción que generará la nueva planta de UPM en nuestro país.El ingeniero se refirió a la disyuntiva de por dónde va a sacar su producción la empresa de UPM, dijo: "Hoy el puerto de Montevideo es el que da las mejores condiciones para la salida de esa producción. También da la flexibilidad necesaria para que la empresa, en su logística de operativa portuaria que necesite, el puerto se pueda acomodar".Por otra parte agregó: "Yo no veo a Punta de Sayago como una alternativa a corto plazo. Hay que dejar claro que allí no existe un puerto. Para que saliera en Sayago, primero hay que construirlo"."Hoy no hay un puerto en Punta Sayago", reiteró Olazábal. Explicó que para construir un puerto, no se puede pensar en los plazos que está manejando UPM. "En tres o cuatro años, no se va a tener un puerto", afirmó."El país no debería solamente hacer un puerto para una salida de celulosa. Tendría que hacerse con una visión de que pudieran salir otro tipo de cargas, dado que cualquier puerto lleva una inversión importante", añadió.Olazábal indicó que UPM estaría sacando cerca de dos millones y medio de toneladas al año. Esto sería el 25% de las toneladas que entran y salen del puerto de Montevideo, porque moviliza entre carga y descarga unas diez millones. Esto hace que sea una unidad de operación portuaria importante.Por último el entrevistado explicó que si se quisiera sacar la producción de la nueva planta por el puerto de la ciudad, habría que hacer obras. Precisó que no conoce exactamente la logística de las necesidades que tiene la empresa, pero que maneja la información de que solo para galpones se necesitarían cuatro o cinco hectáreas. Fuente: (El Espectador).-